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Обращение президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису

Шавкат Мирзиёев 29 декабря выступит с посланием Олий Мажлису

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Выступление начнется в 11.00 по ташкентскому времени (9.00 по московскому). Онлайн-трансляция будут вестись на 15 телеканалах, сайте узбекского лидера, официальных страницах пресс-службы в соцсетях.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 декабря выступит с посланием Олий Мажлису в Международном конгресс-центре, сообщили в пресс-службе главы государства.

Выступление начнется в 11.00 по ташкентскому времени (9.00 по московскому). Онлайн-трансляция будут вестись на 15 телеканалах, сайте узбекского лидера, официальных страницах пресс-службы в соцсетях.

Где посмотреть обращение: телеканалы

  • на узбекском языке: O'zbekiston 24, O'zbekiston, Yoshlar, Mahalla, Madaniyat va ma'rifat, Toshkent, Dunyo bo’ylab, O'zbekiston tarixi, Oilaviy, Mening yurtim, Sevimli, Uzreport, Milliy, Zo'r TV;
  • на русском: Toshkent, Oilaviy, Mening yurtim;
  • на английском: Dunyo bo’ylab, Uzreport.

"Шавкат Мирзиёев остановится на достигнутых в текущем году результатах, проделанной работе в рамках Государственной программы "Год развития науки, просвещения и цифровой экономики". Будет предложено название для следующего года, обозначены важнейшие задачи дальнейшего развития страны, приоритеты внутренней и внешней политики, — говорится в публикации. — Ожидается, что и в этот раз глава государства выдвинет множество важных предложений".

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Пресс-служба Посольства Узбекистана в РФ
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На мероприятии будут присутствовать депутаты Законодательной палаты и члены Сената Олий Мажлиса, руководители госорганизаций, представители общественности.

Предыдущее послание Мирзиёев огласил 24 января 2020 года. Выступление длилось 2 часа 50 минут. Тогда глава государства коснулся всех без исключения сфер жизни общества. Он поручил парламентариям и правительству решить наиболее острые проблемы в экономике, социальной сфере, культуре и спорте. Особое внимание президент уделил международной политике.

Теги:
политика, президент Узбекистана, Президент, послание, Олий Мажлис, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев



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