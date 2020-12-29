Мирзиёев поблагодарил Россию и другие страны за помощь в борьбе с COVID

Узбекский лидер в эти минуты выступает с посланием к Олий Мажлису. Мероприятие проходит в Международном конгресс-центре.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил Россию и другие страны за помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

"Нам хорошо известно, что сегодня все человечество переживает глобальный кризис из-за пандемии коронавируса. Это самое большое бедствие мирового масштаба за сто лет, — сказал узбекский лидер во время послания Олий Мажлису. — Выражаю признательность руководителям Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения, международных финансовых институтов, главам государств — России, Китая, США, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Кореи, Японии, Германии и других стран за оказанную практическую помощь в борьбе с пандемией".

Также президент высказал благодарность "стойкому, благородному" народу Узбекистана, "который с пониманием воспринял требования карантина", медицинским работникам, "мужественно, не жалея себя, выполнявшим свой долг", предпринимателям и гражданам, "достойно участвовавшим в общенародном движении "Доброта и поддержка"".