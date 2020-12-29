15:10 29 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.27
  • EUR12786.03
  • USD10476.92
Поиск
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев поблагодарил Россию и другие страны за помощь в борьбе с COVID

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
76 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/1d/15697315.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201229/15696803/Mirziev-poblagodaril-Rossiyu-i-drugie-strany-za-pomosch-v-borbe-s-COVID.html

Узбекский лидер в эти минуты выступает с посланием к Олий Мажлису. Мероприятие проходит в Международном конгресс-центре.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил Россию и другие страны за помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

"Нам хорошо известно, что сегодня все человечество переживает глобальный кризис из-за пандемии коронавируса. Это самое большое бедствие мирового масштаба за сто лет, — сказал узбекский лидер во время послания Олий Мажлису. — Выражаю признательность руководителям Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения, международных финансовых институтов, главам государств — России, Китая, США, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Кореи, Японии, Германии и других стран за оказанную практическую помощь в борьбе с пандемией".

Также президент высказал благодарность "стойкому, благородному" народу Узбекистана, "который с пониманием воспринял требования карантина", медицинским работникам, "мужественно, не жалея себя, выполнявшим свой долг", предпринимателям и гражданам, "достойно участвовавшим в общенародном движении "Доброта и поддержка"".

Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
Теги:
Узбекистанцы, коронавирус, Россия, пандемия, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Десять самых поразительных мест в России — фотолента
Массовая вакцинация в ЕС: спасет ли Pfizer/BioNTech от пандемии - видео
Массовая вакцинация в ЕС: спасет ли Pfizer/BioNTech от пандемии - видео
Как стать самозанятым в Узбекистане - инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться