Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева обеим палатам Олий Мажлиса

Начало выступления в 11.00. Речь президента будет транслироваться по ведущим телеканалам страны на узбекском, русском и английском языках, также за трансляцией можно следить в официальных аккаунтах пресс-службы главы государства в социальных сетях.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четвертый раз озвучит послание обеим палатам парламента республики. Следите за ходом обращения в нашей текстовой трансляции.
Начало выступления в 11.00. Речь президента будет транслироваться по ведущим телеканалам страны на узбекском, русском и английском языках, также за трансляцией можно следить в официальных аккаунтах пресс-службы главы государства в социальных сетях.
Президент Узбекистана подчеркнул, что 2020 год и пандемия коронавируса стали хорошим уроком для всего общества. При этом, уверен глава государства, никакие трудности и внешние факторы не смогут остановить поступательного и демократического развития страны.
"Мы не свернем с пути демократических реформ, как бы тяжело нам ни было. С такой молодежью, с такими мудрыми аксакалами, с нашим трудолюбивым народом мы способны достичь любых высот и добиться всех поставленных целей", — подчеркнул глава государства.
В заключение своего выступления Шавкат Мирзиёев поздравил всех собравшихся с наступающим Новым годом и пожелал благополучия, здоровья и всего наилучшего.
Узбекистан продолжит расширять политику гласности и свободы слова. Об этом в ходе послания Олий Мажлису заявил президент Шавкат Мирзиёев. Глава государства подчеркнул, что СМИ все активнее участвуют в общественно-политической жизни страны, по-настоящему превращаясь в четвертую власть.
"Сегодня журналисты и блогеры не только освещают проводимые в республике реформы, но и обращают внимание на острые проблемы и шибки, допущенные при их реализации, заставляя некоторых руководителей пересматривать свои подходы в работе, чтобы решать обозначенные проблемы. Конечно, многие критические материалы не нравятся отдельным чиновникам на местах, ведь они нарушают их покой и беззаботное существование. Но гласность и свобода слова - это требование времени, требование реформ в Узбекистане", — отметил Шавкат Мирзиёев.
Он добавил, что в будущем году работа по защите этих прав и поддержка объективных журналистов и блогеров будет продолжена. Так уже в 2020-м была отменена уголовная ответственность за клевету и оскорбление в СМИ. Либерализация законодательной базы продолжится. При этом президент поручил тщательно проанализировать и пересмотреть подходы в деятельности Агентства информации и массовых коммуникаций.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил в двухмесячный срок разработать меры по сокращению дублирующих функций в госуправлении. Он подчеркнул, что в среднем управленческом звене, а также на уровне заместителей министров наблюдается сбои, а действия отдельных чиновников просто неэффективны. В этой связи глава государства поставил задачу оптимизировать в среднем до 15% численность сотрудников в сфере управления.
"Я давно держу на контроле этот вопрос и убеждаюсь, что многие заместители не знают свою работу, зону своей ответственности и границы своей компетенции. Кому это нужно? Давайте лучше сократим таких работников и увеличим за счет этого зарплату более эффективным специалистам", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Кроме того, президент поручил усилить ответственность и подотчетность государственных органов на местах за проделанную работу.
"Каждое министерство, ведомство и организация должны планировать свою работу в разрезе республики, города, района, махалли. Деятельность министра и его заместителей будет оцениваться по результатам конкретных изменений на местах. Заместители министров будут отвечать за эффективность работы руководителей подведомственных им систем, а также за повышение квалификации этих сотрудников. Теперь заместители премьер-министра не будут такими свадебными генералами. Раз народ и президент оказали им такое доверие - пора работать!" — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Глава государства поручил организовать постоянные тренинг для сотрудников среднего управляющего звена, чтобы вице-премьеры следили за уровнем подготовки своих подчиненных.
"Если необходимо, кураторы зампремьера должны организовать такие тренинги хоть пять раз в неделю. А то получается, лишь когда президент лично выезжает в территорию, там активизируется жизнь", — заключил глава государства.
Он добавил, что депутаты и сенаторы должны быть в курсе, какая ситуация в их округах, от которых они избирались. Парламентарии обязаны спрашивать с министров и хокимов за их работу, приглашать на обсуждения, если это требуется, и ставить задачи.
Такую инициативу озвучил в своем послании парламентариям президент страны Шавкат Мирзиёев.
"У нас обычно регулирование происходит по отраслевому точечному принципу, но будет более эффективным, когда мы внедрим единый кодекс, который будет регулировать и решать все проблемы предпринимателей", — пояснил глава государства.
Кроме этого Шавкат Мирзиёев предложил продлить на один год мораторий на проверку хозяйствующих субъектов, чтобы стимулировать развитие предпринимательства в республике. За минувшие четыре года число предпринимателей выросло вдвое - до 400 тысяч человек.
Об этом в своем обращении к палатам Олий Мажлиса и местным депутатам заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Эта мера призвана помочь предпринимателям республики пережить период пандемии и выйти из сложной ситуации при отсутствии достаточного объема оборотных средств.
Кроме того, будет продлен срок уплаты налога на имущество и землю на общую сумму в 400 млрд долларов. Этой преференцией смогут воспользоваться 20 тысяч предпринимателей республики.
Президент Узбекистана озвучил планы по реформированию валютно-кредитной системы и внедрению онлайн-платформ. В частности, представители бизнеса смогут покупать иностранную валюту напрямую у банков, а сама процедура вместо нынешних 4 дней займет не более 30 минут.
Между тем, глава государства поручил снизить долю валютных кредитов с 50% до 45%, а также увеличить выпуск облигаций в национальной валюте с 25% до 40%.
Глава государства подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса важно не допустить роста цен на базовые продукты питания, а также дефицита продовольствия.
В частности, таможенные льготы на импорт базовой продовольственной продукции будут продлены еще на один год.
"Наш народ может быть уверен, что обеспечению качества продуктов питания, бесперебойным поставкам продовольствия и контролю цен будет уделяться особое внимание", — подчеркнул президент.
По словам президента страны, проработка инвестиционной политике проводилась поэтапно, уже есть предварительные расчеты, сколько на какие конкретные проекты будет выделено или получено средств.
"Таким образом мы четко понимаем, на что пойдет каждый из этих 23 миллиардов долларов инвестиций. В частности, в 2021 году планируется запуск 226 промышленных и инфраструктурных проектов", — отметил глава государства.
Среди наиболее крупных предприятий он отметил два гидрометаллургических завода, завод по производству техногенных отходов, а также более десяти предприятий электротехнической отрасли в ташкентском технопарке.
Об этом в ходе выступления перед палатами депутатами и сенаторами Олий Мажлиса заявил президент республики Шавкат Мирзиёев. Реализация перспективных объектов в сфере геологии будет проходит в формате открытых торгов.
В 2020 году местным и иностранным компаниям были реализованы 21 месторождение и перспективные площадки для разработки полезных ископаемых.
Речь идет о продукции пищевой, нефтяной и электротехнической промышленности.
Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе послания депутатам и сенаторам Олий Мажлиса.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал о трансформации энергетической сферы в будущем году.
В частности, с 2021 года государственные и частные электростанции, а также потребители станут участниками оптового рынка электроэнергии.
Кроме того, будет отменена монополия и внедрены рыночные механизмы в системе поставки природного газа. Таким образом, производители импортёры получат возможность продавать, а оптовые потребители покупать природный газ на бирже. При этом компания "Узтрансгаз" будет заниматься только транспортировкой голубого топлива.
Также в 2021 году для привлечения частных поставщиков сжиженного газа в республике будут отменены пошлины на импорт этого сырья.
В предстоящем году продолжиться трансформация ведущих государственных предприятий с привлечением международных финансовых институтов и консалтинговых групп. Об этом в своем послании Парламенту объявил Шавкат Мирзиёев.
"Главная проблема, тормозящая развитие госсектора - это недостаточные технические возможности и знания у персонала этих предприятий. Поэтому необходимо привлекать иностранных специалистов, ведущие финансовые институты и консалтинговые организации для трансформации ключевых отраслей - нефтегазовой, электротехнической, машиностроительной, банковской и других", — отметил президент.
В 2021 году ожидается трансформация 32 предприятий. Также продолжится внедрение цифровых технологий в деятельность банков, а шесть из них находятся на стадии приватизации.
Выступая перед обеими палатами Олий Мажлиаса Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в предстоящем году важно не допустить, чтобы люди, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса перешли в категорию бедных. Для этого в стране создаются условия по поддержке малообеспеченных слоев населения.
"В частности предусмотрено трехкратное увеличение размера пособия по временной безработице. Кроме того, будут устранены бюрократические барьеры по предоставлению шести документов для получения такого пособия", — подчеркнул президент.
Контроль за исполнением программы по борьбе с бедностью поручен парламентариям, а также руководителям регионов и районным хокимам. Представители власти на местах должны ежеквартально отчитываться о проделанной работе перед депутатами, а также публиковать соответствующие отчеты в СМИ.
Президент Узбекистана обозначил приоритетные задачи в сфере экономики на предстоящий 2021 год. Первоочередным пунктом он назвал борьбу с бедностью. В то же время глава государства уверен, что только прямой поддержкой ситуацию коренным образом не изменить.
"Мы должны понимать, что только за счет предоставления льготных кредитов, субсидий, пособий и выдачей жилья проблему бедности не решить. Нужен комплексный подход: это вопрос образования, профессиональной подготовки, системы здравоохранения, развития инфраструктуры, доступа к энергоресурсам и питьевой воде", — подчеркнул президент.
Он отметил, что в настоящее время в стране реализуется программа по внедрению так называемой "железной тетради" — реестра граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Четкий анализ потребностей населения позволит более эффективно оказывать поддержку людям и рационально расходовать средства.
Так в марте 2021 года впервые будут объявлены минимальные потребительские расходы населения, которые станут точкой отсчета при оказании адресной помощи гражданам.
"Чтобы вывести каждого нуждающегося из бедности будет внедрен механизм, основанный на принципах - мотивация, навыки и финансовая поддержка. Важнейший фактор в борьбе с бедностью - это стремление самого человека выйти из такого состояния, опираясь на собственные силы и стремясь к поставленной цели", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Для этих целей в 2021 году в махаллях появится около одной тысячи центров профессиональной подготовки, где можно будет получить необходимые знания и навыки для трудоустройства. На эти цели планируется выделить из бюджета около 100 млрд сумов.
В своем послании палатам Олий Мажлиса президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что перед страной стоит очень масштабная и непростая задача - подготовиться к достойному проведению юношеских Азиатских игр, которые пройдут в Ташкенте в 2025 году.
"Международный олимпийский комитет недавно принял такое решение. Для нас это не только высокая честь, но и большая ответственность", — подчеркнул глава государства.
В рамках года укрепления здоровья населения предусмотрена масштабная работа по привлечению молодежи к спортивным занятиям. Ожидается, что доля населения, активно занимающейся спортом, вырастит с 19% до 25%.
Президент Узбекистана поставил задачу укрепить первичное звено, особенно в селах и махаллях.
В частности, на местах будут сформированы бригады медиков, состоящие из одного семейного врача и пяти его помощников из числа среднего медицинского персонала.
Будет внедрена отдельная работа с детьми до 5 лет, женщинами фертильного возраста, беременными, людьми с ограниченными возможностями, а также с пациентами, страдающими сердечно-сосудистыми, онкологическими и эндокринными заболеваниями. Также будет пересмотрен список бесплатных лекарств.
Для укрепления системы первичного звена здравоохранения в ближайшие три года в республике создадут 315 пунктов семейных врачей и 85 семейных поликлинк.
Кроме того, около одной тысячи сельских врачей, работающих в отдаленных районах, получат материальную помощь в размере 30 миллионов сумов, а также будут обеспечены служебным жильем.
По словам президента Узбекистана, борьба с пандемией коронавируса - одна из приоритетных задач на предстоящий год. Для поддержки системы здравоохранения, вакцинации населения, укрепления материально-технической базы медучреждений, создания новых лабораторий и улучшения работы СЭС будет направлено $200 млн.
Продолжится цифровизация сферы медицинской сферы. В частности расширится список дистанционных услуг, будет развиваться электронное делопроизводство в поликлиниках и других организациях. Более активно будет использоваться телемедицина, особенно в отдаленных регионах страны.
Кроме того, начиная с 2021 года все беременные женщины и дети до 15 лет будут получать бесплатные витамины семи видов и лекарства от паразитарных заболеваний. В 2021 году программа охватит 11 миллионов человек, а в 2022 — 17 миллионов узбекистанцев. На эти цели из бюджета будет направлено 200 млрд сумов.
Согласно плану, в наступающем году около 900 круглых сирот получат новое жилье за счет государства. Помимо этого, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать Фонд поддержки детей-сирот и направить на его деятельность 100 миллиардов сумов.
"Уверен, что эта инициатива станет общенародным движением, и наши соотечественники внесут свой весомый вклад в это благородное дело", — отметил глава государства.
Он поручил закрепить деятельность таких фондов по поддержки детей на законодательном уровне, а также предусмотреть льготы и преференции для самых активных благотворителей.
Об этом в ходе послания Олий Мажлису заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Такая мера призвана повысить конкуренцию в сфере подготовки кадров.
Кроме того, 65 академических лицеев будут переданы в ведение Министерства высшего образования. Помимо этого 87 техникумов будут закреплены за профильными университетами и промышленными предприятиями.
"Это делается для укрепления связей с зарубежными университетами, а также для развития производственных связей между учебными заведениями и конкретными предприятиями. Кроме того, это послужит хорошей базой для дельнейшего повышения квалификации специалистов", — пояснил глава государства.
Особое внимание будет уделено поддержке молодых ученых. Для поступления в магистратуру и докторантуру зарубежных вузов будут выделяться дополнительные средства, а число поступающих планируется увеличить в пять раз.
В 2021 году за счет фонда на обучение по этим направлениям будут отправлен 100 юношей и девушек, а в будущем эти квоты вырастут в два-три раза.
Кроме того, в качестве эксперимента уже с 2021 года 30 ведущих вузов Узбекистана получат право самостоятельно разрабатывать учебные программы, определять квоты на прием студентов и решать финансовые и хозяйственные вопросы.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал создание в столице нового современного вуза, который будет обучать специалистов востребованных профессий в сфере высоких технологий. Для обучения молодежи в университете будут работать ведущие зарубежные ученые и преподаватели.
"Мы наблюдаем, как наши юноши и девушки успешно участвуют в международных конкурсах и олимпиадах, занимают призовые места. При этом многие студенты уезжают учиться за рубеж, чтобы там получать необходимые знания. Мы хотим, чтобы наша молодежь смогла получить качественное образование у себя на родине, чтобы не покидать страну, а жить и учиться дома, рядом с родителями", — отметил Шавкат Мирзиёев.
Президент Узбекистана в своем послании Олий Мажлису заявил о планах по поддержке педагогических кадров, которые будут работать в отдаленных поселках.
"Мы должны обеспечить наши регионы квалифицированным учительскими кадрами. Для этого с 2021 года педагогам, которые будут работать в отдаленной местности своего региона будет выплачиваться 50% надбавка к заработной плате, а тем, кто отправится в другой регион - стопроцентная", — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что таким образом государство будет мотивировать перспективных учителей работать с глубинке. Также будет разработана система стимулирования создания частных школ в регионах.
Об этом глава государства заявил в ходе послания палатам Олий Мажлиса.
"Перед нами стоит масштабная задача увеличить охват дошкольным образованием. Так, в 2021 году этот показатель должен составить 65%, а к концу 2023 года вырасти до 70%. Также за счет субсидий в 600 млрд сумов будет создано 2 тысячи негосударственных детских садов. Доля негосударственного сектора вырастет до 25%", — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что бесплатной системой дошкольной подготовки будет охвачены 560 тысяч детей или 82% детей в возрасте до 6 лет.
Также будут использоваться альтернативные форматы дошкольного образования, особенно в отдаленных регионах. Для обучения детей-инвалидов предусмотрены занятия на дому.
"Если мы не решим накопившиеся социальные проблемы и сложности, следующий год будет для нас очень сложным", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
По словам президента, уходящий 2020-й год и мировая пандемия коронавируса показала, насколько важны такие сферы как здравоохранение и забота о молодом поколении.
Глава государства поделился впечатлениями от участия в Молодежном форуме. По признанию главы государства. именно с такой прогрессивной и активной молодежью, у которой горят глаза, можно построить новый процветающий Узбекистан.
Выступая перед парламентариями, Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность развития образования в стране, чтобы развивать и укреплять авторитет страны на мировой арене в сфере науки. По словам главы государства, Узбекистан обладает прекрасными традициями, которые необходимо преумножать.
В своем обращении к палатам парламента Шавкат Мирзиёев подчеркнул важную роль оказанной Узбекистану помощи со стороны России, Китая, Японии, Южной Кореи, стран Европы и ЦА.
Глава государства поблагодарил присутствующих на мероприятии представителей дипкорпуса этих государств.
На строительство туристического объекта, расположенного в Бостанлыкском районе, ушло 27 млрд сумов.
Президент подписал постановление "О мерах по развитию социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан в 2021–2023 годах".
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, кто может занять кресло главы государства.
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