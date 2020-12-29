Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева обеим палатам Олий Мажлиса

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил в двухмесячный срок разработать меры по сокращению дублирующих функций в госуправлении. Он подчеркнул, что в среднем управленческом звене, а также на уровне заместителей министров наблюдается сбои, а действия отдельных чиновников просто неэффективны. В этой связи глава государства поставил задачу оптимизировать в среднем до 15% численность сотрудников в сфере управления.

"Я давно держу на контроле этот вопрос и убеждаюсь, что многие заместители не знают свою работу, зону своей ответственности и границы своей компетенции. Кому это нужно? Давайте лучше сократим таких работников и увеличим за счет этого зарплату более эффективным специалистам", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, президент поручил усилить ответственность и подотчетность государственных органов на местах за проделанную работу.

"Каждое министерство, ведомство и организация должны планировать свою работу в разрезе республики, города, района, махалли. Деятельность министра и его заместителей будет оцениваться по результатам конкретных изменений на местах. Заместители министров будут отвечать за эффективность работы руководителей подведомственных им систем, а также за повышение квалификации этих сотрудников. Теперь заместители премьер-министра не будут такими свадебными генералами. Раз народ и президент оказали им такое доверие - пора работать!" — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Глава государства поручил организовать постоянные тренинг для сотрудников среднего управляющего звена, чтобы вице-премьеры следили за уровнем подготовки своих подчиненных.

"Если необходимо, кураторы зампремьера должны организовать такие тренинги хоть пять раз в неделю. А то получается, лишь когда президент лично выезжает в территорию, там активизируется жизнь", — заключил глава государства.

Он добавил, что депутаты и сенаторы должны быть в курсе, какая ситуация в их округах, от которых они избирались. Парламентарии обязаны спрашивать с министров и хокимов за их работу, приглашать на обсуждения, если это требуется, и ставить задачи.