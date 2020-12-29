Узбекистан будет расширять отношения с Россией, Китаем и США — Мирзиёев

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекистан будет расширять многоплановые и взаимовыгодные отношения с Россией, Китаем, США и рядом других стран, заявил глава республики Шавкат Мирзиёев.
"Мы будем и далее расширять наши многоплановые и взаимовыгодные отношения с Россией, Китаем, США и других стран", — сказал Мирзиёев во время послания Олий Мажлису.
Министру иностранных дел и его заместителям, послам республики за рубежом следует внедрить новую, более эффективную систему работы с этими странами, указал глава Узбекистана.
Президент сообщил, что в 2021 году в Ташкенте состоится международная конференция высокого уровня по взаимодействию региона с Южной Азией. Также запланировано проведение совместно с ЮНЕСКО Международной конференции "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций" в Хиве.
В частности, в этом году для изучения и дальнейшего развития этих позитивных процессов в Ташкенте был создан Международный институт Центральной Азии.