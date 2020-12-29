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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Узбекистан будет расширять отношения с Россией, Китаем и США — Мирзиёев

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
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Sputnik Узбекистан
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Министру иностранных дел и его заместителям, послам республики за рубежом следует внедрить новую, более эффективную систему работы с РФ, КНР и США, указал глава РУз.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекистан будет расширять многоплановые и взаимовыгодные отношения с Россией, Китаем, США и рядом других стран, заявил глава республики Шавкат Мирзиёев.

"Мы будем и далее расширять наши многоплановые и взаимовыгодные отношения с Россией, Китаем, США и других стран", — сказал Мирзиёев во время послания Олий Мажлису.

Министру иностранных дел и его заместителям, послам республики за рубежом следует внедрить новую, более эффективную систему работы с этими странами, указал глава Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента Узбекистана
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"Предстоит усовершенствовать концепцию внешней политики Республики Узбекистан с учетом проводимой нами открытой, прагматичной и конструктивной внешней политики, а также наших долгосрочных стратегических целей", — отметил Мирзиёев.

Президент сообщил, что в 2021 году в Ташкенте состоится международная конференция высокого уровня по взаимодействию региона с Южной Азией. Также запланировано проведение совместно с ЮНЕСКО Международной конференции "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций" в Хиве.

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Особое внимание мы уделим дальнейшему укреплению многовековой дружбы, отношений добрососедства, стратегического партнерства и взаимного доверия с государствами Центральной Азии, что является приоритетом нашей внешней политики. Сложные условия пандемии еще раз продемонстрировали, насколько мы взаимосвязаны и нужны друг другу", — добавил Мирзиёев.

В частности, в этом году для изучения и дальнейшего развития этих позитивных процессов в Ташкенте был создан Международный институт Центральной Азии.

Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
Теги:
США, Китай, Россия, внешняя политика, политика, Узбекистан



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