Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису

Узбекский лидер 29 декабря огласил очередное послание Законодательной палате и Сенату. Мероприятие прошло в Международном конгресс-центре.
В будущем году поддержка объективных представителей СМИ и блогеров будет продолжена, подчеркнул глава республики.
В республике на сегодня еще немало проблем, но она имеет все возможности для того, чтобы решить их, считает Шавкат Мирзиёев.
Центральной избирательной комиссии страны следует обратить особое внимание на организацию предстоящих выборов на высоком уровне на основе национального законодательства и общепризнанных международных демократических принципов.
Министру иностранных дел и его заместителям, послам республики за рубежом следует внедрить новую, более эффективную систему работы с РФ, КНР и США, указал глава РУз.
Планируется уделить особое внимание дальнейшему повышению мощи вооруженных сил, профессионального и физического потенциала войск.
Агентству по противодействию коррупции вверено в месячный срок внести предложение о расширении перечня открытых данных.
В республике будет введен порядок предоставления гражданства напрямую лицам без гражданства, постоянно проживающим в стране в течение 15 лет.
Наиболее важное направление структурных реформ в предстоящем году – сокращение присутствия государства в экономике, отметил Шавкат Мирзиёев.
Такая работа необходима для полноценного присутствия предприятий и компаний РУз на рынках стран-участниц союза, подчеркнул глава республики.
На активизацию деятельности культуры и искусства, а также укрепление их материально-технической базы из госбюджета будет направлено 420 млрд сумов.
На повышение качества работы и улучшение материально-технической базы санитарно-эпидемиологической службы, создание современных лабораторий будет выделено 200 миллионов долларов, рассказал президент РУз.
Во вновь созданный, по инициативе президента, фонд развития инфраструктуры регионов направят 3 трлн сумов.
В приоритете внимания правительства и хокимиятов должны оставаться вопросы стабильности цен на первоочередные продукты питания. Этот вопрос будет оставаться под личным контролем президента.
Необходимую помощь получили свыше 100 тысяч соотечественников, оказавшихся в трудном положении за границей, рассказал президент РУз.
Будет внедрена система поддержки детей, нуждающихся в особом внимании со стороны государства и общества, в том числе с ограниченными возможностями - известно, что в Узбекистане более 150 тысяч таких детей до 18 лет, они нуждаются в заботе государства.
Узбекский лидер в эти минуты выступает с посланием к Олий Мажлису. Мероприятие проходит в Международном конгресс-центре.
Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в эти минуты оглашает послание Законодательной палате и Сенату Олий Мажлиса.
Мероприятие организовано при строгом соблюдении правил карантина в условиях пандемии. Между представителями СМИ соблюдена необходимая социальная дистанция.
Выступление начнется в 11.00 по ташкентскому времени (9.00 по московскому). Онлайн-трансляция будут вестись на 15 телеканалах, сайте узбекского лидера, официальных страницах пресс-службы в соцсетях.
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