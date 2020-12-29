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Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису

Узбекский лидер 29 декабря огласил очередное послание Законодательной палате и Сенату. Мероприятие прошло в Международном конгресс-центре.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
10:36 29 Декабря 2020

Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева палатам Олий Мажлиса

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