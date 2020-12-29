Узбекистан будет идти вперед, только вперед — президент

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекистан не свернет с пути демократических реформ, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев во время послания Законодательной палате и Сенату Олий Мажлиса.
"В разных сферах нашей жизни, к сожалению, еще немало проблем и недостатков. Не секрет, что из-за отсутствия правильной организации работы на местах у некоторых руководителей не хватает компетентности и квалификации, имеют место бюрократизм, коррупция, равнодушие и халатность, — сказа глава государства. — Но как бы ни было сложно, мы не свернем с пути демократических реформ. Будем идти вперед, только вперед. И для этого у нас есть все возможности. Ведь наш народ уже не тот, каким был вчера. Сегодняшний Узбекистан — не вчерашний Узбекистан".
Шавкат Мирзиёев во вторник выступил с посланием Олий Мажлису в четвертый раз. Мероприятие прошло в Международном конгресс-центре.