Мирзиеёв и Токаев поговорили по телефону: что обсудили лидеры двух стран

В ходе беседы было отмечено, что, несмотря на трудный год, узбекско-казахстанские отношения не прекратили своего активного развития.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе беседы было отмечено, что, несмотря на трудный год, узбекско-казахстанские отношения не прекратили своего активного развития.

"Главы государств выступили за дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества, в том числе портфеля торговых и инвестиционных проектов, углубление кооперации в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта и энергетики. Важное внимание уделено продолжению тесных контактов регионов, реализации насыщенной программы культурно-гуманитарного обмена", - информируется в релизе.

Лидеры двух стран также обсудили перспективы регионального взаимодействия и рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне.