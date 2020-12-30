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Флаги Узбекистана и Казахстана

Мирзиеёв и Токаев поговорили по телефону: что обсудили лидеры двух стран

Торгово-промышленная палата Узбекистана
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20201230/15707212/Mirziev-i-Tokaev-pogovorili-po-telefonu-chto-obsudili-lidery-dvukh-stran.html

В ходе беседы было отмечено, что, несмотря на трудный год, узбекско-казахстанские отношения не прекратили своего активного развития.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе беседы было отмечено, что, несмотря на трудный год, узбекско-казахстанские отношения не прекратили своего активного развития.

Пресс-служба премьер-министра Казахстана
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"Главы государств выступили за дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества, в том числе портфеля торговых и инвестиционных проектов, углубление кооперации в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта и энергетики. Важное внимание уделено продолжению тесных контактов регионов, реализации насыщенной программы культурно-гуманитарного обмена", - информируется в релизе.

Лидеры двух стран также обсудили перспективы регионального взаимодействия и рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне.

Теги:
финансы, Экономика, сотрудничество, Узбекистан, Казахстан



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