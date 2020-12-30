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Евросоюз подписал соглашение о сотрудничестве с Великобританией после Brexit

© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Политика
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Церемония состоялась в штаб-квартире Совета Евросоюза в Брюсселе, ее транслировали на канале ЕС. Теперь документы должен будет подписать британский премьер-министр Борис Джонсон.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали соглашение о торговле и сотрудничестве после выхода Великобритании из ЕС, пишет РИА Новости.

Церемония состоялась в штаб-квартире Совета Евросоюза в Брюсселе, ее транслировали на канале ЕС.

Теперь документы должен будет подписать британский премьер-министр Борис Джонсон.

Всего стороны подписывают три соглашения: 

  • по торговле и сотрудничеству;
  • о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информацией;
  • о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

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© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Напомним, представители Британии и Европейской комиссии достигли соглашения о торговле и сотрудничестве после Brexit на прошлой неделе, 24 декабря, после многомесячных переговоров. 

Соглашение еще требует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, а также британского парламента. Европарламент планирует одобрить соглашение с Британией на пленарной сессии в марте 2021 года.

Великобритания официально перестала быть частью Евросоюза 31 января 2020 года в 23.00 по Гринвичу. Членство этой страны в европейском сообществе продлилось 47 лет.

Теги:
Экономика, политика, Brexit, Великобритания, Евросоюз



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