Евросоюз подписал соглашение о сотрудничестве с Великобританией после Brexit

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали соглашение о торговле и сотрудничестве после выхода Великобритании из ЕС, пишет РИА Новости.
Церемония состоялась в штаб-квартире Совета Евросоюза в Брюсселе, ее транслировали на канале ЕС.
Теперь документы должен будет подписать британский премьер-министр Борис Джонсон.
Всего стороны подписывают три соглашения:
- по торговле и сотрудничеству;
- о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информацией;
- о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.
Соглашение еще требует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, а также британского парламента. Европарламент планирует одобрить соглашение с Британией на пленарной сессии в марте 2021 года.
Великобритания официально перестала быть частью Евросоюза 31 января 2020 года в 23.00 по Гринвичу. Членство этой страны в европейском сообществе продлилось 47 лет.