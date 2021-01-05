Киев пообещал устроить России второй Афганистан — что ответили в Госдуме РФ

Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович ранее заявил, что в случае войны в регионе Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче".

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости прокомментировал слова представителей киевской власти, пообещавших устроить России второй Афганистан в случае войны на Донбассе.

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что в случае войны с Россией Киев "перейдет в наступление". Украина стала бы для РФ "покруче" Афганистана, полагает он. Также Арестович отметил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие.

Депутат Госдумы РФ Павел Шеремет считает, что говорить такое могут только безумцы и в ситуацию срочно должны вмешаться медики.

"Подобному персонажу может помочь только медицина. Украинскому Минздраву нужно срочно госпитализировать столь опасного для общества человека, у которого вместо мира и созидания в голове одна война и разрушение. Уверен, что украинское общество уже устало от своих горе-правителей", — сказал Шеремет.

Киевские власти предали свой народ и развалили государство, а теперь, чтобы ни за что не отвечать, стараются свалить всю вину на Россию, заявил политик.

По его словам, РФ все равно, какие процессы происходят на Украине, "только жалко терпеливый украинский народ, который смотрит на эту вакханалию", творящуюся во власти страны.