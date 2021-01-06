Сенат Олий Мажлиса одобрил поправки к Конституции — подробности

Члены верхней палаты парламента в среду обсудили и одобрили закон "О внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан". Детали в материале.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса на одиннадцатом пленарном заседании одобрил закон о внесении изменений в Конституцию Узбекистана, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента республики.

"Закон "О внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан" одобрен сенаторами, — говорится в публикации. — Данный закон является логическим продолжением осуществляемых в стране судебно-правовых реформ".

В соответствии с документом, с 1 января 2021 года предусматривается:

создание судов общей юрисдикции Каракалпакстана, областей и Ташкента на базе областных судов и приравненных к ним судов по гражданским делам, по уголовным делам и экономических судов с сохранением строгой специализации судей и с созданием отдельных судебных коллегий по видам судопроизводства;

создание межрайонных административных судов в Каракалпакстане, областных центрах и Ташкенте, специализирующихся на рассмотрении дел, вытекающих из административных процедур и других публичных правовых отношений, упразднение в связи с этим районных (городских) административных судов. При этом предусматривается сохранение административных судов Каракалпакстана, областей и Ташкента.

"На основе этого, учитывая реализацию организационно-структурных изменений в судебной системе, в статью 107 Конституции Республики Узбекистан вносятся соответствующие изменения", — говорится в сообщении пресс-службы Сената.

Ожидается, что внедрение нового закона упростит жизнь граждан, позволив им решать проблемы в одном месте, а не ходить по разным судам.