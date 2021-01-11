Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах

Садыр Жапаров выразил благодарность президенту и народу Узбекистана за содействие братскому Кыргызстану в преодолении последствий современных вызовов и борьбе с распространением пандемии коронавируса.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с избранным президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с убедительной победой на прошедших президентских выборах, а также успешным проведением референдума по внесению изменений в Конституцию Кыргызстана.

"Выражена уверенность, что итоги важнейших политических мероприятий заложат прочную основу для обеспечения стабильности, повышения благосостояния населения и устойчивого развития страны", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Садыр Жапаров выразил благодарность президенту и народу Узбекистана за содействие братскому Кыргызстану в преодолении последствий современных вызовов и борьбе с распространением пандемии коронавируса.

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Стороны рассмотрели вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия. Они подчеркнули, что 2021 год должен стать периодом дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства, доверия и стратегического партнерства, их наполнения качественно новым содержанием.

Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров отметили важность практической реализации ранее достигнутых договоренностей и выразили обоюдную заинтересованность в продолжении тесного и конструктивного диалога, взаимной поддержки в рамках международных организаций и региональных структур.