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Парламентские выборы в Казахстане. Урна для голосования

ЦИК Казахстана подвел итоги парламентских выборов

© Sputnik / Абзал Калиев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210112/15766089/CIK-Kazahstana-podvel-itogi-parlamentskih-vyborov.html

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров озвучил итоговые результаты выборов в Мажилис.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Победу на прошедших в Казахстане парламентских выборах одержала партия "Нур-Отан" с 71,09 процента голосов избирателей, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Константин Петров итоговые результаты выборов. Об этом пишет Sputnik Казахстан.

"Нур-Отан" — партия власти, ее возглавляет первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

Семипроцентный барьер также преодолели партия "Ак жол" ("Светлый путь") с 10,95 процента и Народная партия Казахстана с 9,1 процента голосов.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Пресс-служба президента Узбекистана
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Распределение депутатских мандатов выглядит следующим образом: партия "Нур-Отан" — 76 мандатов, "Ак жол" — 12, Народная партия Казахстана — десять.

Явка на выборах составила 63,25 процента, избирательные бюллетени получили 7 539 280 человек из 11 919 241 внесенных в списки избирателей.

В результате прошлых выборов, состоявшихся в марте 2016 года, партия "Нур-Отан" получила 82,2 процента голосов избирателей, "Ак жол" — 7,18 процента, а Коммунистическая народная партия Казахстана (нынешняя Народная партия Казахстана) — 7,14 процента. В результате от партии "Нур-Отан" в Мажилис попали 84 депутата, от "Ак жола" — семь депутатов, столько же — от КНПК.

Теги:
политика, Нурсултан Назарбаев, Парламент, выборы, Казахстан



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