Закпалата Олий Мажлиса одобрила кандидатуры двух министров

В марте 2019 года в Конституцию РУз были внесены поправки, расширяющие полномочия Законодательной палаты. Депутаты получили право рассматривать и одобрять кандидатуры в члены Кабинета министров.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана на заседании в четверг одобрили кандидатуры двух министров.

На пост министра высшего и среднего специального образования одобрена кандидатура Абдукодира Тошкулова, на пост министра жилищно-коммунального обслуживания — кандидатура Шерзода Хидоятова.

Тошкулов и Хидоятов будут утверждены на новых постах после указов президента.

Пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Депутаты одобрили кандидатуры Абдукодира Тошкулова (на фото справа) на пост министра высшего и среднего специального образования и Шерзода Хидоятова — на пост министра ЖКО.

Абдукодир Тошкулов в настоящее время — ректор Термезского государственного университета и член Сената Олий Мажлиса.

Шерзод Хидоятов — первый замминистра строительства Узбекистана.

В марте 2019 года в Конституцию РУз были внесены поправки, расширяющие полномочия Законодательной палаты. Депутаты получили право рассматривать и одобрять кандидатуры в члены Кабинета министров. Член Кабмина приступает к выполнению своих обязанностей после его утверждения главой государства.