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Закпалата Олий Мажлиса одобрила кандидатуры двух министров

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210114/15781735/Zakpalata-Oliy-Mazhlisa-odobrila-kandidatury-dvukh-ministrov.html

В марте 2019 года в Конституцию РУз были внесены поправки, расширяющие полномочия Законодательной палаты. Депутаты получили право рассматривать и одобрять кандидатуры в члены Кабинета министров.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана на заседании в четверг одобрили кандидатуры двух министров.

На пост министра высшего и среднего специального образования одобрена кандидатура Абдукодира Тошкулова, на пост министра жилищно-коммунального обслуживания — кандидатура Шерзода Хидоятова.

Тошкулов и Хидоятов будут утверждены на новых постах после указов президента.

Депутаты одобрили кандидатуры Абдукодира Тошкулова на пост министра высшего и среднего специального образования и Шерзода Хидоятова — на пост министра ЖКО.
Пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана
Депутаты одобрили кандидатуры Абдукодира Тошкулова (на фото справа) на пост министра высшего и среднего специального образования и Шерзода Хидоятова — на пост министра ЖКО.

Абдукодир Тошкулов в настоящее время — ректор Термезского государственного университета и член Сената Олий Мажлиса.

Шерзод Хидоятов — первый замминистра строительства Узбекистана.

В марте 2019 года в Конституцию РУз были внесены поправки, расширяющие полномочия Законодательной палаты. Депутаты получили право рассматривать и одобрять кандидатуры в члены Кабинета министров. Член Кабмина приступает к выполнению своих обязанностей после его утверждения главой государства.

Теги:
Министерство жилищно-коммунального обслуживания, Министерство высшего и среднего специального образования, политика, Узбекистан, Законодательная палата Олий Мажлиса



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