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Выборы президента Узбекистана

Выборы президента Узбекистана могут пройти в октябре

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210125/15860831/Vybory-prezidenta-Uzbekistana-mogut-proyti-v-oktyabre.html

Напомним, в соответствии с законодательством Узбекистана, кандидаты в президенты и депутаты парламента могут выдвигаться только политическими партиями.

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Очередные выборы президента Узбекистана могут пройти в октябре этого года, сообщает пресс-служба общенационального движения "Юксалиш" ("Прогресс").

"Президентские выборы в Узбекистане могут состояться в первое воскресенье третьей декады октября. Этот вопрос обсуждался на заседании фракций политических партий в нижней палате", - говорится в информации.

Ранее состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан, в ходе которого были проанализированы результаты деятельности ЦИК во второй половине 2020 года и рассмотрен план работы на 2021-й.

Напомним, в соответствии с законодательством Узбекистана, кандидаты в президенты и депутаты парламента могут выдвигаться только политическими партиями.

В ЦИК обсудили подготовку к предстоящим президентским выборам в Узбекистане >>

Прошлые президентские выборы проходили в стране в 2016-м. За кандидата от УзЛиДеП Шавката Мирзиёева проголосовало 15,906 млн избирателей (88,61%). Постановлением ЦИК Шавкат Мирзиёев был избран на пост президента сроком на пять лет.

Теги:
политика, Президентские выборы в Узбекистане, выборы президента, выборы, Узбекистан, Узбекистан



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