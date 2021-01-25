Напомним, в соответствии с законодательством Узбекистана, кандидаты в президенты и депутаты парламента могут выдвигаться только политическими партиями.

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Очередные выборы президента Узбекистана могут пройти в октябре этого года, сообщает пресс-служба общенационального движения "Юксалиш" ("Прогресс").

"Президентские выборы в Узбекистане могут состояться в первое воскресенье третьей декады октября. Этот вопрос обсуждался на заседании фракций политических партий в нижней палате", - говорится в информации.

Ранее состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан, в ходе которого были проанализированы результаты деятельности ЦИК во второй половине 2020 года и рассмотрен план работы на 2021-й.

Напомним, в соответствии с законодательством Узбекистана, кандидаты в президенты и депутаты парламента могут выдвигаться только политическими партиями.

В ЦИК обсудили подготовку к предстоящим президентским выборам в Узбекистане >>

Прошлые президентские выборы проходили в стране в 2016-м. За кандидата от УзЛиДеП Шавката Мирзиёева проголосовало 15,906 млн избирателей (88,61%). Постановлением ЦИК Шавкат Мирзиёев был избран на пост президента сроком на пять лет.