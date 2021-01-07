В ЦИК обсудили подготовку к предстоящим президентским выборам в Узбекистане

В ходе заседания были проанализированы результаты деятельности ЦИК во второй половине 2020 года и рассмотрен план работы на 2021 год.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Накануне состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан, в ходе которого были проанализированы результаты деятельности ЦИК во второй половине 2020 года и рассмотрен план работы на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В итоговом отчете полной миссии БДИПЧ ОБСЕ, наблюдавшей за парламентскими выборами, прошедшими под девизом "Новый Узбекистан – новые выборы", признан ряд позитивных изменений в национальной избирательной системе страны. В частности, отмечено проведение выборов на основе совершенного законодательства и расширении среды свободного взгляда по отношению к открытым мнениям", — информируется в релизе.

Во время мероприятия решением ЦИК был утвержден план мер и определены задачи по всестороннему изучению изложенных в отчете рекомендаций и их непосредственной реализации.

Таким образом, пресс-служба госоргана будет осуществлять деятельность в качестве самостоятельного отдела, подчиняющегося председателю ЦИК. При освещении в СМИ мероприятий, организуемых Центризбиркомом, обеспечении открытости и прозрачности в деятельности комиссии, она должна будет тесно взаимодействовать с секретариатом.

Кроме того, на встрече были утверждены проекты положений о ведомственном архиве ЦИК, экспертной комиссии по установлению ценности документов и передаче их на постоянное хранение.

Напомним, в 2021 году состоятся выборы президента Республики Узбекистан. Прошлые президентские выборы проходили в стране в 2016 году. За кандидата от УзЛиДеП Шавката Мирзиёева проголосовало 15,906 млн избирателей (88,61%). Постановлением ЦИК Шавкат Мирзиёев был избран на пост президента сроком на пять лет.