Путин впервые прокомментировал фильм про "дворец" в Геленджике

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин впервые высказался о фильме про "дворец" в Геленджике.
Как пишет РИА Новости, российский лидер Владимир Путин в понедельник заявил, что не видел "расследование" Навального, поскольку у него нет на это времени, но пролистал подготовленные для него помощниками видеоподборки.
"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", — сказал Путин на онлайн-встрече с российскими студентами, отвечая на вопрос о правдивости озвученной в фильме информации.
Глава государства отметил, что в видео упоминаются его приятели, бывшие коллеги, "какие-то дальние родственники" и знакомые, но есть и люди, которых президент "просто никогда в глаза не видел".
"Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", — заключил президент РФ.
Ранее фильм прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он назвал это "расследование" враньем и качественной "клюквой".
Основанием для задержания, как рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний по Москве, стало объявление Навального в розыск за "систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения". Оппозиционер имеет две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше".
Восемнадцатого января суд постановил заключить Навального под стражу.