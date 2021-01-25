20:01 25 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск
Срочно:

Путин впервые прокомментировал фильм про "дворец" в Геленджике

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
Получить короткую ссылку
137 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/19/15861922.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210125/15861595/Putin-vpervye-prokommentiroval-film-pro-dvorets-v-Gelendzhike.html

Видео было опубликовано на YouTube 19 января. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что это "расследование" — вранье и качественная "клюква".

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин впервые высказался о фильме про "дворец" в Геленджике.

© Sputnik / Илья Питалев
Как уберечь детей от агитаторов
Видео было опубликовано на YouTube-канале оппозиционера Алексея Навального 19 января. Судя по статистике, на сегодня его посмотрело более 86,4 миллиона пользователей.

Как пишет РИА Новости, российский лидер Владимир Путин в понедельник заявил, что не видел "расследование" Навального, поскольку у него нет на это времени, но пролистал подготовленные для него помощниками видеоподборки.

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", — сказал Путин на онлайн-встрече с российскими студентами, отвечая на вопрос о правдивости озвученной в фильме информации.

Глава государства отметил, что в видео упоминаются его приятели, бывшие коллеги, "какие-то дальние родственники" и знакомые, но есть и люди, которых президент "просто никогда в глаза не видел".

© Sputnik / Михаил Воскресенский
"Качественная клюква": Песков отозвался о "расследовании" Навального
Тема этого фильма "муссируется на протяжении более чем десяти лет", напомнил Путин. А сейчас информацию скомпоновали и "решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан", заявил он.

"Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", — заключил президент РФ.

Ранее фильм прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он назвал это "расследование" враньем и качественной "клюквой".

© AP Photo / Evgeny Feldman
"Мы не барышня": Лавров о влиянии истории с Навальным на Россию
Напомним, Алексей Навальный с 18 января находится в СИЗО "Матросская тишина" в Москве. Он был задержан 17 января после возвращения в Россию из Германии, где с лета 2020 года проходил лечение после того, как его якобы отравили. 

Основанием для задержания, как рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний по Москве, стало объявление Навального в розыск за "систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения". Оппозиционер имеет две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше".

Восемнадцатого января суд постановил заключить Навального под стражу.

Теги:
Геленджик, Алексей Навальный, политика, Россия, Владимир Путин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент США Франклин Рузвельт в Овальном кабинете, 1933 год.
Как президенты США меняли Овальный кабинет — фотолента
Сертификаты Олимпиады-2021 будут напечатаны на необычной бумаге — видео
Рейтинг постсосоветских стран по ценам на бензин
Залить на "десятку": Узбекистан в рейтинге цен на бензин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться