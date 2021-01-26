Зачем переносить выборы президента Узбекистана на октябрь — ответ Закпалаты

О том, что очередные выборы могут пройти в октябре 2021 года, ранее сообщило общенациональное движение "Юксалиш" ("Прогресс").

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Планы перенести выборы с декабря на октябрь связаны с необходимостью своевременного формирования высших государственных органов после выборов и принятия важных политических решений.

Об этом сообщили в Законодательной палате Олий Мажлиса.

Накануне депутаты нижней палаты парламента провели заседание, на котором был рассмотрен в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием избирательного законодательства".

В частности, документ предусматривает внесение поправок в Конституцию страны, касающихся переноса дня проведения выборов президента с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября (в 2021 году этот день выпадает на 24 октября).

Также на этот срок планируется перенести выборы в Законодательную палату, в представительные органы государственной власти областей, районов и городов, отметили в Закпалате.

Кроме того, проектом закона планируется включать граждан Узбекистана, проживающих за рубежом, в список избирателей, независимо от их консульского учета в дипломатических представительствах, а также правовые основания для голосования в переносных избирательных урнах по месту жительства или работы избирателей за рубежом.

Документ, который обсуждают депутаты, как ожидается, позволит усовершенствовать избирательное законодательство Узбекистана и привести его в соответствие с общепризнанными международными избирательными стандартами.

Помимо этого, принятие законопроекта "послужит [инструментом] для обеспечения проведения открытых и прозрачных избирательных процессов".

Парламентарии также отдельно обсудили первоначальную дату выборов — они были запланированы на конец декабря.

"Как отмечалось, в соответствии с действующим законодательством, выборы президента, выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные представительные органы проводятся соответственно в первое воскресенье третьей декады декабря в год истечения срока их конституционного срока. Это приводит к затягиванию проведения после выборных политических мероприятий, в частности, принятия Государственной программы и др.", — говорится в сообщении.

В связи с этим, согласно законопроекту, выборы предлагается назначить на первое воскресенье третьей декады октября.

В конце декабря 2020-го глава республики Шавкат Мирзиёев в своем послании обеим палатам парламент заявил, что выборы главы страны, намеченные на 2021 год, должны продемонстрировать рост политической и правовой культуры в республике.

Напомним, что президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В соответствии с законодательством Узбекистана, кандидаты в президенты и депутаты парламента могут выдвигаться только политическими партиями.

Прошлые президентские выборы проходили в стране в 2016-м. За кандидата от УзЛиДеП Шавката Мирзиёева проголосовало 15,906 млн избирателей (88,61%).

Постановлением ЦИК Шавкат Мирзиёев был избран главой государства.