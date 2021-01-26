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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Кому на самом деле принадлежит "дворец" в Геленджике? Ответ Пескова

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20210126/15870552/Komu-na-samom-dele-prinadlezhit-dvorets-v-Gelendzhike-Otvet-Peskova.html

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявлял, что "расследование" Алексея Навального — вранье и качественная "клюква".

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто на самом деле является владельцем находящегося в Геленджике "дворца", который в фильме оппозиционера Алексея Навального приписали Владимиру Путину.

По словам Пескова, этим "большим" и "хорошо известным" в городе объектом владеет один или несколько предпринимателей, и это "очевидно". При этом он заявил, что имена этих людей разглашать не будут, поскольку это некорректно, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин впервые прокомментировал фильм про "дворец" в Геленджике
Граждане России прекрасно знают, где находятся все резиденции Путина, отметил Песков. Глава государства проводит там как внутренние, так и международные мероприятия, напомнил его пресс-секретарь.

Сам президент накануне заявил, что не смотрел видео про "дворец": у него на это нет времени. Однако пролистал видеоподборки, которые подготовили для него помощники.

Ничего из того, что указано в этом фильме в качестве собственности Путина, ни ему, ни его родственникам не принадлежит и не принадлежало, подчеркнул российский лидер.

Все это "скучно", и авторы "расследования" могли бы придумать что-то более интересное, полагает президент.

Теги:
политика, Геленджик, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков



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