Кому на самом деле принадлежит "дворец" в Геленджике? Ответ Пескова

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто на самом деле является владельцем находящегося в Геленджике "дворца", который в фильме оппозиционера Алексея Навального приписали Владимиру Путину.

По словам Пескова, этим "большим" и "хорошо известным" в городе объектом владеет один или несколько предпринимателей, и это "очевидно". При этом он заявил, что имена этих людей разглашать не будут, поскольку это некорректно, пишет РИА Новости.

Граждане России прекрасно знают, где находятся все резиденции Путина, отметил Песков. Глава государства проводит там как внутренние, так и международные мероприятия, напомнил его пресс-секретарь.

Сам президент накануне заявил, что не смотрел видео про "дворец": у него на это нет времени. Однако пролистал видеоподборки, которые подготовили для него помощники.

Ничего из того, что указано в этом фильме в качестве собственности Путина, ни ему, ни его родственникам не принадлежит и не принадлежало, подчеркнул российский лидер.

Все это "скучно", и авторы "расследования" могли бы придумать что-то более интересное, полагает президент.