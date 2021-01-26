Кому на самом деле принадлежит "дворец" в Геленджике? Ответ Пескова

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто на самом деле является владельцем находящегося в Геленджике "дворца", который в фильме оппозиционера Алексея Навального приписали Владимиру Путину.
По словам Пескова, этим "большим" и "хорошо известным" в городе объектом владеет один или несколько предпринимателей, и это "очевидно". При этом он заявил, что имена этих людей разглашать не будут, поскольку это некорректно, пишет РИА Новости.
Сам президент накануне заявил, что не смотрел видео про "дворец": у него на это нет времени. Однако пролистал видеоподборки, которые подготовили для него помощники.
Ничего из того, что указано в этом фильме в качестве собственности Путина, ни ему, ни его родственникам не принадлежит и не принадлежало, подчеркнул российский лидер.
Все это "скучно", и авторы "расследования" могли бы придумать что-то более интересное, полагает президент.