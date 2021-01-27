Первый телефонный разговор Путина и Байдена: что обсудили президенты

Беседа состоялась во вторник по инициативе американской стороны — об этом рассказала пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин провел первый телефонный разговор с Джо Байденом, несколько дней назад вступившим в должность президента США.

Беседа состоялась во вторник по инициативе американской стороны — об этом рассказала пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин поздравил Байдена с началом работы на посту главы государства. Он также отметил, что нормализация отношений между РФ и США "отвечала бы интересам обеих стран" и "всего международного сообщества".

Кроме того, президенты выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По данным пресс-службы Кремля, в скором времени стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого международно-правового механизма.

Также Путин и Байден затронули в своем разговоре такие темы, как односторонний выход США из Договора по открытому небу, борьба с пандемией коронавируса, внутриукраинское урегулирование. Еще были обсуждены проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев в беседе с РИА Новости назвал разговор Путина и Байдена "важным и своевременным". По его словам, "возможности для развития диалога" между странами есть.

Напомним, очередные выборы президента США состоялись в ноябре 2020 года.