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Садыр Жапаров. Архивное фото

Садыр Жапаров официально стал президентом Кыргызстана

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210128/15881087/Sadyr-Zhaparov-ofitsialno-stal-prezidentom-Kyrgyzstana.html

В эти минуты в Большом зале Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова проходит церемония инаугурации Жапарова.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров официально вступил в должность главы государства, передает Sputnik Кыргызстан.

Инаугурация проходит в Большом зале Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. На ней присутствуют более тысячи гостей, в том числе экс-президент страны Сооронбай Жээнбеков, добровольно ушедший в отставку осенью 2020 года. Все они предварительно сдали ПЦР-анализы на наличие COVID-19.

© Sputnik / Алексей Майшев
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На торжественной церемонии Жапаров принес присягу, пообещав работать во благо народа Кыргызстана, после чего поцеловал флаг страны.

Глава Центральной избирательной комиссии республики Нуржан Шайлдабекова передала Жапарову государственные символы — нагрудный знак и президентский штандарт.

Досрочные выборы главы республики состоялись 10 января 2021-го. За Садыра Жапарова проголосовало более 79 процентов избирателей.

Теги:
инаугурация, Садыр Жапаров, политика, Кыргызстан



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