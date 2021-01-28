Садыр Жапаров официально стал президентом Кыргызстана

В эти минуты в Большом зале Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова проходит церемония инаугурации Жапарова.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров официально вступил в должность главы государства, передает Sputnik Кыргызстан.

Инаугурация проходит в Большом зале Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. На ней присутствуют более тысячи гостей, в том числе экс-президент страны Сооронбай Жээнбеков, добровольно ушедший в отставку осенью 2020 года. Все они предварительно сдали ПЦР-анализы на наличие COVID-19.

На торжественной церемонии Жапаров принес присягу, пообещав работать во благо народа Кыргызстана, после чего поцеловал флаг страны.

Глава Центральной избирательной комиссии республики Нуржан Шайлдабекова передала Жапарову государственные символы — нагрудный знак и президентский штандарт.

Досрочные выборы главы республики состоялись 10 января 2021-го. За Садыра Жапарова проголосовало более 79 процентов избирателей.