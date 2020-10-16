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Ушел под аплодисменты: как Жээнбеков объявил о своей отставке — видео

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Тема:
Ситуация в Кыргызстане после парламентских выборов (19)
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Сооронбай Жээнбеков выступил перед депутатами и подвел итоги работы на посту президента Кыргызстана. Он отметил, что принял решение уйти в отставку, чтобы "сохранить мир в стране и не разделять народ".

Выступление Жээнбекова встретило волну аплодисментов. 

© Sputnik / Alexey Maishev
Президент — в отставку: что происходит на улицах Бишкека после заявления Жээнбекова
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Согласно Конституции, после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента.

Если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер-министр республики.

Ранее премьер-министр Садыр Жапаров объявил, что президентские полномочия переходят к нему, — после того, как от них отказался спикер парламента Канат Исаев.

Отметим, что сегодня парламент Кыргызстана отменил режим ЧП в столице страны. Депутаты единогласно проголосовали за отмену режима чрезвычайного положения, который был введен Жээнбековым на фоне массовых протестов.

Тема:
Ситуация в Кыргызстане после парламентских выборов (19)
Теги:
отставка, президент, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан



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