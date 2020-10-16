Ушел под аплодисменты: как Жээнбеков объявил о своей отставке — видео

Выступление Жээнбекова встретило волну аплодисментов.
Согласно Конституции, после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента.
Если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер-министр республики.
Ранее премьер-министр Садыр Жапаров объявил, что президентские полномочия переходят к нему, — после того, как от них отказался спикер парламента Канат Исаев.
Отметим, что сегодня парламент Кыргызстана отменил режим ЧП в столице страны. Депутаты единогласно проголосовали за отмену режима чрезвычайного положения, который был введен Жээнбековым на фоне массовых протестов.