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Улукбек Марипов

Назначен новый премьер-министр Кыргызстана

Пресс-служба Жогорку Кенеша
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210203/15927505/Naznachen-novyy-premer-ministr-Kyrgyzstana.html

В настоящее время члены правительства КР, в том числе премьер, приносят присягу в Жогорку Кенеше. Ее принимают президент и депутаты парламента.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении премьер-министром республики Улукбека Марипова — ранее он занимал пост главы Счетной палаты. 

"Марипов Улукбек Асамидинович назначен премьер-министром Кыргызской Республики", — говорится в публикации на официальном сайте президента КР

Sputnik Кыргызстан
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В настоящее время, как сообщает Sputnik Кыргызстан, члены нового правительства страны, в том числе премьер-министр Улукбек Марипов, приносят присягу в Жогорку Кенеше. Ее принимают президент и депутаты парламента.

Напомним, в Кыргызстане 10 января состоялись досрочные выборы главы республики, за Садыра Жапарова проголосовало более 79 процентов избирателей. Инаугурация состоялась 28 января. На церемонии присутствовало более тысячи гостей, в том числе экс-президент Сооронбай Жээнбеков.

Теги:
Садыр Жапаров, Улукбек Марипов, политика, Кыргызстан



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