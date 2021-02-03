Назначен новый премьер-министр Кыргызстана

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Какие земли предоставляются в аренду почти на полвека в Узбекистане — Минюст На основе инвестиционного договора или государственно-частного партнерства земельные угодья выдаются арендаторам на срок от 3-х до 49-ти лет. 15

В Минзанятости посчитали, как часто нарушались трудовые права граждан в 2020 году Большинство нарушений было выявлено в сфере охраны труда и техники безопасности, далее по списку — работа без заключения трудового договора, третье по популярности нарушение среди работодателей — невыплата заработной платы в срок. 26