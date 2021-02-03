Назначен новый премьер-министр Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении премьер-министром республики Улукбека Марипова — ранее он занимал пост главы Счетной палаты.
"Марипов Улукбек Асамидинович назначен премьер-министром Кыргызской Республики", — говорится в публикации на официальном сайте президента КРSputnik Кыргызстан, члены нового правительства страны, в том числе премьер-министр Улукбек Марипов, приносят присягу в Жогорку Кенеше. Ее принимают президент и депутаты парламента.
Напомним, в Кыргызстане 10 января состоялись досрочные выборы главы республики, за Садыра Жапарова проголосовало более 79 процентов избирателей. Инаугурация состоялась 28 января. На церемонии присутствовало более тысячи гостей, в том числе экс-президент Сооронбай Жээнбеков.