Назначен новый председатель ЦИК Узбекистана

Пост занял Низамходжаев Зайниддин Махаматович. С января 2020 года он работал заместителем председателя Сената.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Председателем Центральной избирательной комиссии стал Низамходжаев Зайниддин Махаматович, сообщают в пресс-службе Минюста.

Отмечается, что с января 2020 года он работал заместителем председателя Сената.

К тому же зампредседателя ЦИК назначен Кучкаров Бахром Тулкинович. С мая прошлого года он занимал пост заместителя министра юстиции Узбекистана.

Напомним: бывший председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов, проработавший в организации 16 лет, был утвержден на должность судьи в Конституционном суде.