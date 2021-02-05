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Назначен новый председатель ЦИК Узбекистана

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210205/15946361/Naznachen-novyy-predsedatel-TsIK-Uzbekistana.html

Пост занял Низамходжаев Зайниддин Махаматович. С января 2020 года он работал заместителем председателя Сената.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Председателем Центральной избирательной комиссии стал Низамходжаев Зайниддин Махаматович, сообщают в пресс-службе Минюста. 

Отмечается, что с января 2020 года он работал заместителем председателя Сената.

К тому же зампредседателя ЦИК назначен Кучкаров Бахром Тулкинович. С мая прошлого года он занимал пост заместителя министра юстиции Узбекистана.

Напомним: бывший председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов, проработавший в организации 16 лет, был утвержден на должность судьи в Конституционном суде.

Теги:
Узбекистан, председательство, ЦИК Узбекистана, назначение



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