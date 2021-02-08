Узбекистан и ЕС проведут седьмой раунд переговоров по новому соглашению

РУз представляет замминистра инвестиций и внешней торговли Бадриддин Абидов, Евросоюз — исполняющий обязанности начальника отдела по Ближнему Востоку, Турции, России и Центральной Азии генерального директората по торговле Европейской комиссии Тимо Хаммарен.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Представители Узбекистана и Евросоюза проведут седьмой раунд переговоров по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению в онлайн-режиме 8-12 февраля, сообщило информагентство "Дунё" при МИД республики.

Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Ранее МИД Узбекистана сообщал, что ЕС и республика рассчитывают подписать СРПС уже в 2020 году. Переговоры по новому документу начались в феврале 2019-го, шестой раунд состоялся в сентябре 2020-го также в онлайн-формате.

"Сегодня в формате видеоконференции начнется седьмой раунд переговоров по соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Узбекистаном и Европейским союзом", — говорится в публикации. Переговоры продлятся до 12 февраля.

Стороны обсудят разделы проекта соглашения, посвященные вопросам торговли.

Узбекистан представляет замминистра инвестиций и внешней торговли Бадриддин Абидов, ЕС — исполняющий обязанности начальника отдела по Ближнему Востоку, Турции, России и Центральной Азии генерального директората по торговле Европейской комиссии Тимо Хаммарен.