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Флаги стран-участниц ЕАЭС и государств-наблюдателей при союзе

Мишустин назвал углубление интеграции в рамках ЕАЭС приоритетом работы МИД РФ

Sputnik
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20210210/15974965/Mishustin-nazval-uglublenie-integratsii-v-ramkakh-EAES-prioritetom-raboty-MID-RF.html

В России сегодня отмечается День дипломатического работника. Глава правительства РФ поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел с профессиональным праздником.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является приоритетом работы Министерства иностранных дел России, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в телеграмме по случаю Дня дипломатического работника.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© Sputnik / Дмитрий Астахов
Жизнь в странах ЕАЭС должна быть комфортной — Мишустин
"Российские дипломаты с честью выполняют свой долг, достойно решают ответственные внешнеполитические задачи, — говорится в публикации. — Ключевым приоритетом деятельности министерства остаётся углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза, реализация инициативы президента Российской Федерации В. В. Путина по формированию Большого евразийского партнерства".

Также премьер подчеркнул, что в фокусе внимания должны оставаться обеспечение прав и интересов граждан РФ за рубежом, защита русского языка, популяризация достижений культуры, развитие международных гуманитарных, научных и спортивных обменов.

День дипломатического работника был учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года.

Членами Евразийского союза на сегодня являются пять государств: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдателями — Узбекистан, Куба, Молдова.

Теги:
внешняя политика, политика, ЕАЭС, Россия, Михаил Мишустин



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