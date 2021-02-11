Сын президента Туркменистана получил пост вице-премьера

Сердар Бердымухамедов освобожден от должности главы Минпрома и Минстроя страны и возглавил Высшую контрольную палату, а также стал членом Государственного совета безопасности.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына — Сердара — вице-премьером. Кроме того, Бердымухамедов-младший возглавил Высшую контрольную палату и вошел в состав Государственного совета безопасности страны. О новых кадровых решениях сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что обязанности нового вице-премьера будут заключаться в цифровизации и внедрении инновационных технологий в систему государственного и общественного устройства, в здравоохранение, образование, финансы и экономику.

"Я назначаю заместителем председателя Кабинета Министров, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана, членом Государственного совета безопасности Сердара Бердымухамедова, и освобождаю его от должности министра промышленности и строительного производства, — сказал президент.

Минстрой республики вместо сына главы государства возглавил Баймырат Аннамаммедов.