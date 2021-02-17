Турне Камилова по странам ЦА: как прошла встреча с президентом Туркменистана

Глава внешнеполитического ведомства РУз во вторник начал трехдневный рабочий визит в три страны Центральной Азии — Туркменистан, Казахстан и Таджикистан.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в Ашхабаде с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщили в МИД РУз.

Глава внешнеполитического ведомства во вторник начал трехдневный рабочий визит в три страны Центральной Азии — Туркменистан, Казахстан и Таджикистан.

По данным пресс-службы узбекистанского министерства, Камилов передал Бердымухамедову послание президента РУз Шавката Мирзиёева.

"На встрече состоялся обмен мнениями о ходе практической реализации договоренностей, достигнутых в рамках визитов на высшем уровне", — говорится в публикации.

Пресс-служба МИД Туркменистана Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым

Стороны отметили, что отношения между Узбекистаном и Туркменистаном вышли на новый уровень благодаря главам двух государств. А именно: активизировалось сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.

"Поддерживается взаимодействие в рамках международных и региональных организаций", — говорится в публикации.

Также Бердымухамедов и Камилов обсудили реализацию инфраструктурных и транспортно-коммуникационных проектов для выхода на новые региональные рынки.