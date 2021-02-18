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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова

Камилов встретился с президентом Казахстана

Официальный сайт президента Казахстана
Политика
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Глава внешнеполитического ведомства РУз совершает трехдневную рабочую поездку по соседним странам.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в Нур-Султане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Глава внешнеполитического ведомства РУз совершает трехдневную рабочую поездку по соседним странам. Он уже побывал в Туркменистане, где его принял глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, на очереди после Казахстана — Таджикистан.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
© Sputnik / Сергей Пятаков
Турне Камилова по странам ЦА: как прошла встреча с президентом Туркменистана
Камилов передал Токаеву послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, рассказали в пресс-службе министерства.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений между двумя республиками, уделили особое внимание вопросам разработки и реализации совместных программ и проектов, "направленных на увеличение показателей товарооборота, расширение промышленной кооперации, активизацию прямых контактов бизнес-субъектов и регионов, проведение культурно-гуманитарных мероприятий".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова
Официальный сайт президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова

Кроме того, узбекистанский министр и казахстанский президент обговорили возможности, которые открываются в настоящее время для расширения и углубления регионального сотрудничества.

Теги:
МИД Узбекистана, политика, Узбекистан, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Абдулазиз Камилов



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