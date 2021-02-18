Камилов встретился с президентом Казахстана

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в Нур-Султане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Глава внешнеполитического ведомства РУз совершает трехдневную рабочую поездку по соседним странам. Он уже побывал в Туркменистане, где его принял глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, на очереди после Казахстана — Таджикистан.

Камилов передал Токаеву послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, рассказали в пресс-службе министерства.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений между двумя республиками, уделили особое внимание вопросам разработки и реализации совместных программ и проектов, "направленных на увеличение показателей товарооборота, расширение промышленной кооперации, активизацию прямых контактов бизнес-субъектов и регионов, проведение культурно-гуманитарных мероприятий".

Официальный сайт президента Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова

Кроме того, узбекистанский министр и казахстанский президент обговорили возможности, которые открываются в настоящее время для расширения и углубления регионального сотрудничества.