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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Глава МИД РУз посетит Афганистан с рабочим визитом

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210222/16058755/Glava-MID-RUz-posetit-Afganistan-s-rabochim-vizitom.html

Во время мероприятия стороны обсудят возможность увеличения межрегионального товарооборота, а также рассмотрят перспективы реализации совместных транспортно-коммуникационных проектов, связывающих Центральную и Южную Азию. 

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит Афганистан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД РУз.

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"В ходе предстоящих встреч и переговоров запланировано обсуждение нынешнего состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-афганских отношений в различных сферах", - информируется в релизе.

По данным МИД, во время мероприятия стороны обсудят возможность увеличения межрегионального товарооборота, а также рассмотрят перспективы реализации совместных транспортно-коммуникационных проектов, связывающих Центральную и Южную Азию. 




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