Глава МИД РУз посетит Афганистан с рабочим визитом

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Бухару озеленят общими усилиями В Узбекистане намерены осуществить проект по озеленению Бухары. Средства на экологическую акцию собираются в форме пожертвований. Инициативу поддержит материально и ЕБРР. 256

Министром транспорта могут назначить Илхама Махкамова Его кандидатура была одобрена депутатами во время очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 117