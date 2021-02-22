Глава МИД РУз посетит Афганистан с рабочим визитом

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит Афганистан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД РУз.
Лидеры Узбекистана и Афганистана поговорили по телефону >>
"В ходе предстоящих встреч и переговоров запланировано обсуждение нынешнего состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-афганских отношений в различных сферах", - информируется в релизе.
По данным МИД, во время мероприятия стороны обсудят возможность увеличения межрегионального товарооборота, а также рассмотрят перспективы реализации совместных транспортно-коммуникационных проектов, связывающих Центральную и Южную Азию.