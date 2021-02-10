Лидеры Узбекистана и Афганистана поговорили по телефону

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани провели телефонный разговор, сообщили в администрации главы Узбекистана.

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Ашраф Гани поблагодарил Шавката Мирзиёева от имени братского народа Афганистана за оказываемую всемерную поддержку в вопросах обеспечения мира и стабильности на афганской земле, экономического восстановления этой страны.

Стороны отметили успешные итоги первого заседания трехсторонней рабочей группы по продвижению проекта строительства Трансафганского транспортного коридора.

Говорили о важности начала реализации этого проекта, включая подготовку технической документации и осуществление строительных работ. При этом договорились объединить усилия и ускорить осуществление проекта по возведению новой линии электропередач "Сурхан – Пули-Хумри". Для этого создадут двусторонний механизм координации выполнения запланированных работ, с проведением видеоконференций на ежемесячной основе.

Говорили о расширении узбекско-афганского многопланового сотрудничества, в том числе в нефтегазовой отрасли, в области образования и подготовки квалифицированных афганских кадров по техническим специальностям.

Делегация Узбекистана будет участвовать в праздничных мероприятиях по случаю 580-летия великого поэта и мыслителя Алишера Навои, которые пройдут в марте 2021 года в Герате - этот вопрос также был согласован в ходе телефонного разговора.

В завершении беседы президенты договорились сформировать совместную правительственную группу для мониторинга и продвижения реализации "Дорожной карты" и инвестпроектов.

До этого разговора главы государства говорили по телефону в декабре прошлого года.

Тогда стороны договорились направить совместное обращение в адрес ведущих стран и международных финансовых институтов с просьбой поддержать практическую реализацию проекта строительства Трансафганского железнодорожного коридора. Были согласованы и вопросы ускорения проекта по возведению линии электропередач на участке "Сурхан – Пули Хумри".