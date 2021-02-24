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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана посетит Узбекистан

POOL
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210224/16069415/Prezident-Kyrgyzstana-posetit-Uzbekistan.html

Ранее премьер-министр РУз Абдулла Арипов пригласил Садыра Жапарова побывать в республике.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Узбекистан, следует из сообщения Министерства иностранных дел КР.

© Sputnik / Алексей Майшев
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По данным пресс-службы МИД, первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Нуран Ниязалиев и первый замминистра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев по вопросам инвентаризации договорно-правовой базы между двумя странами 22 февраля провели переговоры в режиме онлайн.

"Особое внимание стороны уделили вопросам подготовки <...> и проведению официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Узбекистан", — говорится в публикации. Точная дата не названа.

Новая веха в истории Центральной Азии: Жапарова пригласили в Узбекистан

Кроме того, стало известно о планировании рабочего визита министра иностранных дел РУз Абдулазиза Камилова в соседнюю республику.

Напомним, Садыр Жапаров — шестой по счету президент КР — 24-25 февраля находится в Москве. Это его первый зарубежный визит в Россию, в ходе него он встретился с лидером страны Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров (слева) во время встречи в Кремле
POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров (слева) во время встречи в Кремле

Также запланированы беседы с премьер-министром Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Теги:
Садыр Жапаров, Узбекистан, внешняя политика, политика, Кыргызстан



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