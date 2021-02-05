Новая веха в истории Центральной Азии: Жапарова пригласили в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов пригласил нового президента Кыргызстана Садыра Жапарова посетить республику.
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе кыргызского правительства.
Ранее его глава Улукбек Марипов встретился с Ариповым на заседании Евразийского межправительственного совета в ходе рабочего визита Алматы.
Стороны обсудили "широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной, водно-энергетической и транспортной сферах".
"На встрече премьер-министр республики Узбекистан Абдулла Арипов передал приглашение президенту Кыргызской Республики посетить с визитом Республику Узбекистан", — заявили в пресс-службе.
Обе страны также выразили готовность к реализации совместных проектов и отметили необходимость активизации и усиления работы по завершению юридического оформлению оставшихся участков кыргызско-узбекской государственной границы.
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В настоящий момент уже около 92% протяженности границы описано, а 85% — включено в основной договор о делимитации.
Спорными пока остаются примерно десять участков, при этом ни одна из сторон не ведет речи об обмене территориальными единицами между собой.