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Флаги Кыргызстана и Узбекистана

Новая веха в истории Центральной Азии: Жапарова пригласили в Узбекистан

Правительство Кыргызской республики
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210205/15938216/Novaya-vekha-v-istorii-Tsentralnoy-Azii-Zhaparova-priglasili-v-Uzbekistan.html

В правительстве Кыргызстана заявили, что страна "дорожит сложившимися поистине братскими отношениями, основанными на взаимном доверии, и готова далее активно развивать стратегическое партнерство с Узбекистаном".

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов пригласил нового президента Кыргызстана Садыра Жапарова посетить республику.

Sputnik Кыргызстан
Первая речь Садыра Жапарова на посту президента Кыргызстана — видео

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе кыргызского правительства.

Ранее его глава Улукбек Марипов встретился с Ариповым на заседании Евразийского межправительственного совета в ходе рабочего визита Алматы.

Стороны обсудили "широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной, водно-энергетической и транспортной сферах".

"На встрече премьер-министр республики Узбекистан Абдулла Арипов передал приглашение президенту Кыргызской Республики посетить с визитом Республику Узбекистан", — заявили в пресс-службе.

Обе страны также выразили готовность к реализации совместных проектов и отметили необходимость активизации и усиления работы по завершению юридического оформлению оставшихся участков кыргызско-узбекской государственной границы.

Назначен новый премьер-министр Кыргызстана >>

В настоящий момент уже около 92% протяженности границы описано, а 85% — включено в основной договор о делимитации.

Спорными пока остаются примерно десять участков, при этом ни одна из сторон не ведет речи об обмене территориальными единицами между собой.

Теги:
политика, Кыргызстан, Узбекистан, Садыр Жапаров, Абдулла Арипов



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