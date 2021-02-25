21:36 25 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.09
  • EUR12773.52
  • USD10549.65
Поиск
Флаги стран-участниц ЕАЭС и государств-наблюдателей при союзе

Узбекистан определился с представителем при ЕАЭС

Sputnik
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (76)
254 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/08/15955228.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210225/16077642/Uzbekistan-opredelilsya-s-predstavitelem-pri-EAES.html

На пост советника посольства и представителя при Евразийском союзе предлагается утвердить Шухрата Шукурова. До этого он занимал должность первого замдиректора Института прогнозирования и макроэкономических исследований.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Представителем Республики Узбекистан в Евразийской экономической комиссии предлагается назначить Шухрата Шукурова, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Узбекистан в декабре 2020 года получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Соответствующее решение было принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета, участие в котором принял глава республики Шавкат Мирзиёев.

По данным пресс-службы Евразийской экономической комиссии, 26 февраля планируются встречи Чрезвычайного и Полномочного посла РУ в России Ботиржона Асадова с председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем, министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергеем Глазьевым и министром по торговле Андреем Слепневым. В ходе встреч планируется вручить письмо правительства Узбекистана о назначении Шухрата Шукурова.

Шукуров имеет почти 30-летний стаж работы в экономическом комплексе Узбекистана. Выпускник Московского экономико-статистического института и Высшей школы бизнеса при Академии государственного и общественного строительства РУз.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© Sputnik / Дмитрий Астахов
Жизнь в странах ЕАЭС должна быть комфортной — Мишустин
Ранее Шухрат Шукуров занимал должность первого заместителя директора Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности РУз.

На новом посту он будет отвечать за обеспечение эффективного участия Узбекистана в деятельности ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя с учетом долгосрочных национальных интересов страны.

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (76)
Теги:
Шухрат Шукуров, Экономика, внешняя политика, политика, ЕАЭС



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Топ-18 самых редких и милых участников выставки "КоШарики Шоу" — фото
Матч посвященный памяти бывшего Президента АФУ Мираброра Усманова
Матч памяти Мираброра Усманова состоялся в столице
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться