Узбекистан определился с представителем при ЕАЭС

На пост советника посольства и представителя при Евразийском союзе предлагается утвердить Шухрата Шукурова. До этого он занимал должность первого замдиректора Института прогнозирования и макроэкономических исследований.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Представителем Республики Узбекистан в Евразийской экономической комиссии предлагается назначить Шухрата Шукурова, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Узбекистан в декабре 2020 года получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Соответствующее решение было принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета, участие в котором принял глава республики Шавкат Мирзиёев.

По данным пресс-службы Евразийской экономической комиссии, 26 февраля планируются встречи Чрезвычайного и Полномочного посла РУ в России Ботиржона Асадова с председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем, министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергеем Глазьевым и министром по торговле Андреем Слепневым. В ходе встреч планируется вручить письмо правительства Узбекистана о назначении Шухрата Шукурова.

Шукуров имеет почти 30-летний стаж работы в экономическом комплексе Узбекистана. Выпускник Московского экономико-статистического института и Высшей школы бизнеса при Академии государственного и общественного строительства РУз.

Ранее Шухрат Шукуров занимал должность первого заместителя директора Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности РУз.

На новом посту он будет отвечать за обеспечение эффективного участия Узбекистана в деятельности ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя с учетом долгосрочных национальных интересов страны.