Визит Камилова в Нью-Дели: как прошли переговоры с индийским коллегой

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в столице Индии со своим иностранным коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, сообщили в пресс-службе МИД РУз.

Глава узбекистанского внешнеполитического ведомства находится в Нью-Дели с рабочим визитом.

Камилов и Джайшанкар в ходе встречи отметили, что договоренности, достигнутые на онлайн-саммите в декабре 2020 года, позволили вывести отношения между двумя странами на качественно новый уровень.

Особое внимание в четверг было уделено вопросам развития торгово-экономического сотрудничества. Стороны рассмотрели пути наращивания инвестиционного взаимодействия, привлечения в Узбекистан передовых технологий, а также реализации в республике социальных и инфраструктурных проектов.

Также дипломаты во время беседы подчеркнули важность министерского Диалога "Индия — Центральная Азия" с участием Афганистана в деле установления мира в ИРА.

"Индийская сторона приглашена на Международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", — рассказали в пресс-службе.

Мероприятие состоится в Ташкенте в 2021 году.