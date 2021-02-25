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Министры иностранных дел Узбекистана и Индии Абдулазиз Камилов и Субраманьям Джайшанкар

Визит Камилова в Нью-Дели: как прошли переговоры с индийским коллегой

Пресс-служба МИД Узбекистана
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20210225/16077882/Vizit-Kamilova-v-Nyu-Deli-kak-proshli-peregovory-s-indiyskim-kollegoy.html

Особое внимание министры уделили вопросам развития торгово-экономического сотрудничества между странами.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в столице Индии со своим иностранным коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, сообщили в пресс-службе МИД РУз.

Глава узбекистанского внешнеполитического ведомства находится в Нью-Дели с рабочим визитом.

Камилов и Джайшанкар в ходе встречи отметили, что договоренности, достигнутые на онлайн-саммите в декабре 2020 года, позволили вывести отношения между двумя странами на качественно новый уровень.

Особое внимание в четверг было уделено вопросам развития торгово-экономического сотрудничества. Стороны рассмотрели пути наращивания инвестиционного взаимодействия, привлечения в Узбекистан передовых технологий, а также реализации в республике социальных и инфраструктурных проектов.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Также дипломаты во время беседы подчеркнули важность министерского Диалога "Индия — Центральная Азия" с участием Афганистана в деле установления мира в ИРА.

"Индийская сторона приглашена на Международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", — рассказали в пресс-службе.

Мероприятие состоится в Ташкенте в 2021 году.

Теги:
Индия, Узбекистан, внешняя политика, политика, Абдулазиз Камилов



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