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Индия.

Камилов отправится в Индию с рабочим визитом

© AFP 2018 / NOAH SEELAM
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210224/16065984/Kamilov-otpravitsya-v-Indiyu-s-rabochim-vizitom.html

В программе предстоящих встреч — обсуждение двусторонних отношений в сфере политики, торгово-экономических отношений, инвестиций, транспортно-логистической и других направлениях.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Рабочий визит главы узбекистанского МИДа Абдулазиза Камилова в Республику Индия состоится завтра 25 февраля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Планируется обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и других сферах.

Стороны обменяются мнениями по графику предстоящих контактов на различных уровнях, обсудят также сроки проведения совместных мероприятий.

Напомним, два дня назад Абдулазиз Камилов посетил Афганистан также с рабочим визитом. А за несколько дней до этого встретился в Нур-Султане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Теги:
визит, Индия, Абдулазиз Камилов, МИД Узбекистана



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