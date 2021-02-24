Камилов отправится в Индию с рабочим визитом

В программе предстоящих встреч — обсуждение двусторонних отношений в сфере политики, торгово-экономических отношений, инвестиций, транспортно-логистической и других направлениях.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Рабочий визит главы узбекистанского МИДа Абдулазиза Камилова в Республику Индия состоится завтра 25 февраля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Планируется обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и других сферах.

Стороны обменяются мнениями по графику предстоящих контактов на различных уровнях, обсудят также сроки проведения совместных мероприятий.

Напомним, два дня назад Абдулазиз Камилов посетил Афганистан также с рабочим визитом. А за несколько дней до этого встретился в Нур-Султане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.