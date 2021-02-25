Страны ШОС собираются провести учения в Пакистане

Делегация Пакистана на днях встретилась в Ташкенте с руководством Исполнительного комитета РАТС ШОС. Стороны обсудили подготовку к запланированным на этот год антитеррористическим учениям.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества, намерены провести совместные антитеррористические учения в Пакистане в 2021 году, сообщили в Региональной антитеррористической структуре (РАТС) ШОС, штаб-квартира которой расположена в столице Узбекистана.

По данным пресс-службы, делегация Пакистана на днях встретилась в Ташкенте с руководством Исполнительного комитета РАТС ШОС. Стороны обсудили подготовку к запланированным на этот год антитеррористическим учениям.

"Пакистанской стороной представлена предварительная информация о замысле проведения и ходе подготовки совместного антитеррористического учения "Пабби-антитеррор-2021", — говорится в публикации.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. Ее полноценными членами являются Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Беларусь, Афганистан, Иран и Монголия.

"Партнеры по диалогу ШОС" — это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

В 2022 году состоится саммит организации — масштабное мероприятие пройдет в Самарканде.