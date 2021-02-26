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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов перед началом переговоров в Ташкенте.

Камилов посетит Россию в начале марта — запланированы переговоры с Лавровым

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20210226/16084210/Kamilov-posetit-Rossiyu-v-nachale-marta--zaplanirovany-peregovory-s-Lavrovym.html

Глава узбекистанского внешнеполитического ведомства обсудит с российским коллегой ход подготовки документов, которые будут подписаны в рамках предстоящего визита президента РУз в РФ.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 1-2 марта посетит Россию с рабочим визитом, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу.

Запланированы переговоры Камилова с российским коллегой Сергеем Лавровым, рассказала она.

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мирзиёев обсудил с Путиным предстоящий государственный визит
Министры рассмотрят весь комплекс двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Особое внимание будет уделено ходу подготовки к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов в рамках предстоящего визита президента Республики Узбекистан в Российскую Федерацию", — отметила Захарова.

Напомним, государственный визит Шавката Мирзиёева в РФ был запланирован на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса его решено было перенести на 2021-й. Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев заявлял, что этот шаг даст возможность более тщательно подготовить солидный пакет запланированных к подписанию документов.

Теги:
МИД Узбекистана, МИД России, внешняя политика, политика, Сергей Лавров, Россия, Абдулазиз Камилов



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