Камилов посетит Россию в начале марта — запланированы переговоры с Лавровым

Глава узбекистанского внешнеполитического ведомства обсудит с российским коллегой ход подготовки документов, которые будут подписаны в рамках предстоящего визита президента РУз в РФ.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 1-2 марта посетит Россию с рабочим визитом, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу.

Запланированы переговоры Камилова с российским коллегой Сергеем Лавровым, рассказала она.

Министры рассмотрят весь комплекс двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Особое внимание будет уделено ходу подготовки к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов в рамках предстоящего визита президента Республики Узбекистан в Российскую Федерацию", — отметила Захарова.

Напомним, государственный визит Шавката Мирзиёева в РФ был запланирован на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса его решено было перенести на 2021-й. Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев заявлял, что этот шаг даст возможность более тщательно подготовить солидный пакет запланированных к подписанию документов.