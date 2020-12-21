Тюрденев: перенос визита Мирзиёева в РФ позволит лучше подготовиться

Перенос визита даст "возможность более тщательно проработать солидный пакет документов, планирующихся к подписанию в ходе этих мероприятий".

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Перенос госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию на 2021 год из-за пандемии поможет более тщательно подготовить солидный пакет документов, запланированных к подписанию, заявил РИА Новости посол РФ в республике Владимир Тюрденев.

"К сожалению, из-за пандемии мы были вынуждены перенести на 2021 год ряд таких важных мероприятий, как государственный визит Мирзиеева", - сказал Тюрденев.

Дипломат отметил, что перенос визита даст "возможность более тщательно проработать солидный пакет документов, планирующихся к подписанию в ходе этих мероприятий".

Также Тюрденев сообщил, что на следующий год перенесено и второе заседание совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

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"Мы планировали провести заседание 15 декабря, но эпидемиологическая обстановка не позволила. Можно было бы провести ее в видеоформате, но все-таки решили, что нужно проводить очно", - отметил посол.

Напомним, госвизит Мирзиёева в РФ был запланирован на 2020 год.