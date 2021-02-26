Жапаров рассказал, какой подарок преподнес Путину

Садыр Жапаров стал президентом Кыргызстана по итогам досрочных выборов, состоявшихся после октябрьских протестов. Поездка в Россию — его первый зарубежный визит на высоком посту.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который на днях посетил РФ с государственным визитом, рассказал, какой подарок преподнес лидеру этой страны.

По итогам визита Жапаров дал интервью "Российской газете".

По словам главы центральноазиатской республики, он привез Путину "красивый меч", изготовленный "очень хорошими мастерами" в КР.

Садыр Жапаров стал президентом Кыргызстана по итогам досрочных выборов, состоявшихся после октябрьских протестов. Он набрал более 79 процентов голосов избирателей.

Поездка в Россию — его первый зарубежный визит на высоком посту.

По данным Министерства иностранных дел Кыргызстана, Жапаров планирует поездку в Узбекистан. Точная дата пока не названа.