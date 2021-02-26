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Президент РФ Владимир Путин (справа) и президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Жапаров рассказал, какой подарок преподнес Путину

POOL
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210226/16086444/Zhaparov-rasskazal-kakoy-podarok-prepodnes-Putinu.html

Садыр Жапаров стал президентом Кыргызстана по итогам досрочных выборов, состоявшихся после октябрьских протестов. Поездка в Россию — его первый зарубежный визит на высоком посту.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который на днях посетил РФ с государственным визитом, рассказал, какой подарок преподнес лидеру этой страны.

По итогам визита Жапаров дал интервью "Российской газете".

Пресс-служба президента КР
Путин впервые встретился с новым президентом Кыргызстана — что они обсудили?
По словам главы центральноазиатской республики, он привез Путину "красивый меч", изготовленный "очень хорошими мастерами" в КР.

Садыр Жапаров стал президентом Кыргызстана по итогам досрочных выборов, состоявшихся после октябрьских протестов. Он набрал более 79 процентов голосов избирателей.

Поездка в Россию — его первый зарубежный визит на высоком посту.

По данным Министерства иностранных дел Кыргызстана, Жапаров планирует поездку в Узбекистан. Точная дата пока не названа.

Теги:
подарок, Кыргызстан, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров



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