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Глава МИД Узбекистана и лидер Кыргызстана обсудили развитие транспортных коридоров

Пресс-служба президента Кыргызстана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210227/16089714/Glava-MID-Uzbekistana-i-lider-Kyrgyzstana-obsudili-razvitie-transportnykh-koridorov.html

Система транспортных коридоров будет способствовать активизации межрегиональной торговли, росту транзитных грузопотоков, снижению стоимости перевозок сырья, оборудования и готовой продукции.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Абдулазиз Камилов провел встречу с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана. В ходе дискуссии министр передал ему послание от президента Узбекистан Шавката Мирзиёева.

В рамках беседы стороны обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Рассмотрели также вопросы дальнейшего укрепления сложившейся в последние годы в Центральной Азии атмосферы безопасности, стабильности и добрососедства. 

Для формирования системы транспортных коридоров, обеспечивающих кратчайший выход к морским портам и новым внешним рынкам есть все возможности, отмечали на встрече. Они будут способствовать активизации межрегиональной торговли, росту транзитных грузопотоков, снижению стоимости перевозок сырья, оборудования и готовой продукции.

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© Sputnik / Владимир Астапкович
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На встрече обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее глава узбекистанского МИД Абдулазиз Камилов во время рабочего визита в Бишкек провел встречу со своим кыргызским коллегой Русланом Казакбаевым.

В ходе беседы стороны говорили о сотрудничестве двух стран в сферах, представляющих взаимный интерес, а также обменялись мнениями по графику и повестке дня предстоящих встреч на различных уровнях.

Теги:
Встреча, Садыр Жапаров, Кыргызстан, МИД Узбекистана, Рустам Камилов



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