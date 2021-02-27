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Камилов пригласил кыргызскую делегацию в Ташкент на конференцию по ЦА

Пресс-служба МИД Узбекистана
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20210227/16088234/Kamilov-priglasil-kyrgyzskuyu-delegatsiyu-v-Tashkent-na-konferentsiyu-po-TsA.html

Главы дипведомств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в Центральной Азии, подтвердив при этом важность консолидации усилий для расширения межрегиональных торгово-экономических контактов.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Глава узбекистанского МИДа Абдулазиз Камилов во время рабочего визита в г.Бишкек провел встречу со своим кыргызским коллегой Русланом Казакбаевым, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

В ходе беседы стороны говорили о сотрудничестве двух стран в сферах, представляющих взаимный интерес, а также обменялись мнениями по графику и повестке дня предстоящих встреч на различных уровнях.

Главы дипведомств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в Центральной Азии, подтвердив при этом важность консолидации усилий для расширения межрегиональных торгово-экономических контактов, привлечения инвестиций, инноваций и технологий, увеличения объемов экспорта на новые рынки.

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Камилов пригласил кыргызскую делегацию на Международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в этом году в Ташкенте.

Ранее Абдулазиз Камилов посетил ТуркменистанКазахстан и Таджикистан. Затем состоялись визиты в Афганистан и Индию.

Теги:
Встреча, Абдулазиз Камилов, МИД Узбекистана, Кыргызстан, Узбекистан



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