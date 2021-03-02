Рассматривается возможность производства "Спутника V" в РУз — Лавров

По словам главы российского МИД, РФ очень ценит сотрудничество с Узбекистаном в вопросе вакцины от COVID-19.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассматривается возможность производства российской вакцины "Спутник V" в Узбекистане, сообщает РИА Новости.

Глава МИД РФ отметил, что в Москве в эти дни находится делегация Министерства здравоохранения РУз.

"В эти дни будет начинаться массовая вакцинация населения в Узбекистане... Рассматривается вопрос о производстве вакцины "Спутник V" в Узбекистане, она там была в ускоренном порядке зарегистрирована. Мы очень ценим наше сотрудничество на этом направлении", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Узбекистана.

Абдулазиз Камилов находится в РФ с рабочим визитом.

Напомним, первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи, была сертифицирована в Узбекистане 17 февраля.