Рассматривается возможность производства "Спутника V" в РУз — Лавров

"В эти дни будет начинаться массовая вакцинация населения в Узбекистане... Рассматривается вопрос о производстве вакцины "Спутник V" в Узбекистане, она там была в ускоренном порядке зарегистрирована. Мы очень ценим наше сотрудничество на этом направлении", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Узбекистана.
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