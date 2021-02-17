Узбекистан сертифицировал российскую вакцину "Спутник V"

Ранее замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики заявил, что узбекская сторона приступила к ускоренной сертификации "Спутника V". Отмечалось, что процесс может занять 15-20 дней.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Российская вакцина "Спутник V" сертифицирована в Узбекистане, следует из сообщения республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз Ботыр Курбанов на прошлой неделе заявил, что узбекская сторона приступила к ускоренной сертификации "Спутника V". Отмечалось, что процесс может занять 15-20 дней.

"Вакцина "Спутник V" сертифицирована в Узбекистане по результатам третьей стадии клинических испытаний и допущена к массовому применению", — говорится в публикации на сайте Uza.uz.

В настоящее время принимаются меры по закупке одного миллиона доз "Спутника V", отметили в спецкомиссии.

"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Препарат разработал Центр имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

В оперштабе при Кабмине Узбекистана ранее сообщили, что до конца 2021 года планируется привить от коронавируса большую часть населения республики. Первыми вакцину получат категории лиц, входящих в группу риска распространения инфекции: пожилые люди, врачи, учителя, сотрудники правоохранительных органов.

Прививать людей, нуждающихся в соцзащите, и другие уязвимые группы населения будут за счет государственного бюджета.