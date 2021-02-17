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Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19

Узбекистан сертифицировал российскую вакцину "Спутник V"

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1033)
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https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/11/16019560.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210217/16019288/Uzbekistan-sertifitsiroval-rossiyskuyu-vaktsinu-Sputnik-V.html

Ранее замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики заявил, что узбекская сторона приступила к ускоренной сертификации "Спутника V". Отмечалось, что процесс может занять 15-20 дней.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Российская вакцина "Спутник V" сертифицирована в Узбекистане, следует из сообщения республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз Ботыр Курбанов на прошлой неделе заявил, что узбекская сторона приступила к ускоренной сертификации "Спутника V". Отмечалось, что процесс может занять 15-20 дней.

"Вакцина "Спутник V" сертифицирована в Узбекистане по результатам третьей стадии клинических испытаний и допущена к массовому применению", — говорится в публикации на сайте Uza.uz.

В настоящее время принимаются меры по закупке одного миллиона доз "Спутника V", отметили в спецкомиссии.

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Понятная вакцина: Мадаминов о том, почему "Спутник V" подходит Узбекистану
"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Препарат разработал Центр имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

В оперштабе при Кабмине Узбекистана ранее сообщили, что до конца 2021 года планируется привить от коронавируса большую часть населения республики. Первыми вакцину получат категории лиц, входящих в группу риска распространения инфекции: пожилые люди, врачи, учителя, сотрудники правоохранительных органов.

Прививать людей, нуждающихся в соцзащите, и другие уязвимые группы населения будут за счет государственного бюджета.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1033)
Теги:
коронавирус, Узбекистан, вакцина "Спутник V", Вакцина



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