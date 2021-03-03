19:01 03 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR12661.56
  • USD10517.12
Поиск
Флаг Турции

В Самарканде откроется Генконсульство Турции

© AFP 2018 / OZAN KOSE
Политика
Получить короткую ссылку
31 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210303/16119910/V-Samarkande-otkroetsya-Genkonsulstvo-Turtsii.html

Сотрудники диппредставительства будут выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В Самарканде откроется Генеральное консульство Турции, сообщили в хокимияте Самаркандской области.

По данным пресс-службы, хоким региона Эркинжон Турдимов встретился с главой Генконсульства Турецкой Республики в Самарканде Салихом Джанером.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Турцию с визитом
Пресс-служба президента Узбекистана
Главы Узбекистана и Турции обсудили Соглашение о преференциальной торговле
По словам Джанера, здание генконсульства будет сдано в эксплуатацию 8 марта. Сотрудники диппредставительства будут выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.

Напомним, Турция одной из первых признала независимость Узбекистана — это было сделано 16 декабря 1991 года. Дипломатические отношения установлены 4 марта 1992-го. С апреля того же года работает Посольство Турции в Ташкенте, с мая 1993-го — дипмиссия Узбекистана в Анкаре.

Теги:
Узбекистан, Самарканд, Турция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев держит стенографические записи, данные ему президентом Российской Федерации Борисом Ельциным
Горбачёву — 90: архивные фото "отца" советской перестройки
Как люди реагируют на комплименты
"И утке приятно": как люди реагируют на комплименты - видео
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться