В Самарканде откроется Генконсульство Турции

Сотрудники диппредставительства будут выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В Самарканде откроется Генеральное консульство Турции, сообщили в хокимияте Самаркандской области.

По данным пресс-службы, хоким региона Эркинжон Турдимов встретился с главой Генконсульства Турецкой Республики в Самарканде Салихом Джанером.

По словам Джанера, здание генконсульства будет сдано в эксплуатацию 8 марта. Сотрудники диппредставительства будут выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.

Напомним, Турция одной из первых признала независимость Узбекистана — это было сделано 16 декабря 1991 года. Дипломатические отношения установлены 4 марта 1992-го. С апреля того же года работает Посольство Турции в Ташкенте, с мая 1993-го — дипмиссия Узбекистана в Анкаре.