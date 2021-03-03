ЕС вступает в новую эпоху — тесных "зеленых" связей с Центральной Азией

В скором времени будет заключен договор, который, как заявили в Европе, поднимет на новый уровень отношения Брюсселя и Ташкента.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Евросоюз завершает с Узбекистаном подготовку нового всеобъемлющего двустороннего соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

Об этом рассказал спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.

Сегодня, 3 марта, проходит международный онлайн-форум "Зеленое восстановление Узбекистана после пандемии коронавируса COVID-19".

Организаторами встречи стали ЕС, Европейская экономическая комиссия ООН, Программа развития ООН (ПРООН) и узбекское правительство.

Буриан отметил, что новое соглашение, которое уже почти что готово, поднимет на новый уровень отношения Брюсселя и Ташкента.

К слову, документ должке был быть заключен еще в 2020-м, однако сроки отодвинулись из-за пандемии.

Ожидается, что новое соглашение станет заменой договору о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года.

Отмечается, что ЕС в рамках новой программы также будет укреплять сотрудничество с республикой в сфере "зеленой экономики".

Кроме того, в декабре Еврокомиссия согласилась предоставить узбекским властям доступ к системе преференций GSP+.

Это откроет для Узбекистана новые перспективы: к примеру, республика сможет экспортировать в Евросоюз около 6,2 тысячи отечественных товаров. При этом они не будут облагаться пошлинами.

Сейчас действует система GSP и стоит ограничение в 3 тысячи наименований товаров без таможенных пошлин и 3,2 тысячи — по сниженным ставкам.