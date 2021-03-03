19:01 03 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR12661.56
  • USD10517.12
Поиск

ЕС вступает в новую эпоху — тесных "зеленых" связей с Центральной Азией

© Fotolia / Grecaud Paul
Политика
Получить короткую ссылку
6410
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210303/16120060/ES-vstupaet-v-novuyu-epokhu--tesnykh-zelenykh-svyazey-s-Tsentralnoy-Aziey.html

В скором времени будет заключен договор, который, как заявили в Европе, поднимет на новый уровень отношения Брюсселя и Ташкента.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Евросоюз завершает с Узбекистаном подготовку нового всеобъемлющего двустороннего соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

© AP Photo / Nicolas Armer
Байден заинтересовался Узбекистаном и всей Центральной Азией. Почему?

Об этом рассказал спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.

Сегодня, 3 марта, проходит международный онлайн-форум "Зеленое восстановление Узбекистана после пандемии коронавируса COVID-19". 

Организаторами встречи стали ЕС, Европейская экономическая комиссия ООН, Программа развития ООН (ПРООН) и узбекское правительство.

Буриан отметил, что новое соглашение, которое уже почти что готово, поднимет на новый уровень отношения Брюсселя и Ташкента.

К слову, документ должке был быть заключен еще в 2020-м, однако сроки отодвинулись из-за пандемии. 

Ожидается, что новое соглашение станет заменой договору о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года.

Отмечается, что ЕС в рамках новой программы также будет укреплять сотрудничество с республикой в сфере "зеленой экономики".

Кроме того, в декабре Еврокомиссия согласилась предоставить узбекским властям доступ к системе преференций GSP+.

Это откроет для Узбекистана новые перспективы: к примеру, республика сможет экспортировать в Евросоюз около 6,2 тысячи отечественных товаров. При этом они не будут облагаться пошлинами.

Сейчас действует система GSP и стоит ограничение в 3 тысячи наименований товаров без таможенных пошлин и 3,2 тысячи — по сниженным ставкам.

Теги:
Центральная Азия, Соглашение, партнерство, Евросоюз, ЕС



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев держит стенографические записи, данные ему президентом Российской Федерации Борисом Ельциным
Горбачёву — 90: архивные фото "отца" советской перестройки
Как люди реагируют на комплименты
"И утке приятно": как люди реагируют на комплименты - видео
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться