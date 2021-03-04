Мирзиёев отметил заслуги узбекистанок в преддверии 8 Марта — указ

Глава республики подписал указ "О награждении в связи с Международным женским днем — 8 Марта".

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в преддверии Международного женского дня отметил заслуги десятков жительниц страны.

Глава республики подписал указ о присвоении им почетных званий, награждении орденами и медалями.

В частности, почетного званияудостоены начальник отдела по работе с женщинами Комитета по делам религий при Кабмине Фарида Абдурахимова и ректор Каракалпакского медицинского института, член Сената Олий Мажлиса Орал Атаниязова.

Почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан" отныне будет носить главный редактор журнала "Саодат" Мунаввархон Усмонова.

Орденом "Трудовая слава" награждены двадцать женщин. Среди них — ветеран труда, жительница Ферганской области Каромат Обиджонова, оператор электросталеплавильного цеха АО "Узбекский металлургический комбинат", жительница Ташкентской области Дилобат Саломова, директор дома-музея Гафура Гуляма Олмос Ахмедова.

В числе награжденных орденом "Дружба" — главный тренер по спортивной гимнастике Навоийского колледжа олимпийского резерва Лариса Ким, главный врач Лечебно-профилактического центра Совета Федерации профсоюзов Узбекистана Ирода Набиева, учитель информатики специализированной средней общеобразовательной школы-интерната №65 Узбекистанского района Ферганской области Одина Юлдашева.

Орденомнаграждены, в частности, директор средней общеобразовательной школы №30 Бухары Ирина Котова и воспитатель дошкольного образовательного учреждения №12 Пастдаргомского района Самаркандской области Вера Давляканова.

Обладательницами ордена "Здоровье" II степени стали в том числе декан факультета повышения квалификации Ташкентского государственного стоматологического института Лола Хасанова и заведующая научно-клиническим отделением анестезиологии и реаниматологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Висолатхон Шарипова.

Среди награжденных медалью "Здоровый образ жизни" — Нигора Палванова, тренер по художественной гимнастике Нукусской школы высшего спортивного мастерства по олимпийским и национальным видам спорта, и Малика Ражабова, председатель схода граждан махалли "Полвонлар" Каракульского района Бухарской области.

В числе женщин, заслуги которых отмечены медалью "За верную службу", — Дилрабо Шокирова, начальник ОВД №4 Управления координации деятельности органов внутренних дел по Янгихаётскому району Ташкента, и Тохирахон Муйдинова, заведующая Народной приемной президента Узбекистана в Касансайском районе Наманганской области.

Медальрешили вручить девяти узбекистанкам, среди них — магистрантка первого курса Университета мировой экономики и дипломатии Гулрухбону Шокирова и Гулмира Досанова, заведующая хозяйственными делами Муйнакского государственного лесного хозяйства.

Среди награжденных медалью "Слава" — Венера Бекмуратова, учитель английского языка Президентской школы в Нукусе, и Бухалима Тожибоева, старшая медсестра дома-интерната "Саховат" для пожилых и лиц с инвалидностью Наманганской области.