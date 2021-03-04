Мирзиёев отметил заслуги узбекистанок в преддверии 8 Марта — указ

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в преддверии Международного женского дня отметил заслуги десятков жительниц страны.
Глава республики подписал указ о присвоении им почетных званий, награждении орденами и медалями.
Почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан" отныне будет носить главный редактор журнала "Саодат" Мунаввархон Усмонова.
Орденом "Трудовая слава" награждены двадцать женщин. Среди них — ветеран труда, жительница Ферганской области Каромат Обиджонова, оператор электросталеплавильного цеха АО "Узбекский металлургический комбинат", жительница Ташкентской области Дилобат Саломова, директор дома-музея Гафура Гуляма Олмос Ахмедова.
В числе награжденных орденом "Дружба" — главный тренер по спортивной гимнастике Навоийского колледжа олимпийского резерва Лариса Ким, главный врач Лечебно-профилактического центра Совета Федерации профсоюзов Узбекистана Ирода Набиева, учитель информатики специализированной средней общеобразовательной школы-интерната №65 Узбекистанского района Ферганской области Одина Юлдашева.
Обладательницами ордена "Здоровье" II степени стали в том числе декан факультета повышения квалификации Ташкентского государственного стоматологического института Лола Хасанова и заведующая научно-клиническим отделением анестезиологии и реаниматологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Висолатхон Шарипова.
Среди награжденных медалью "Здоровый образ жизни" — Нигора Палванова, тренер по художественной гимнастике Нукусской школы высшего спортивного мастерства по олимпийским и национальным видам спорта, и Малика Ражабова, председатель схода граждан махалли "Полвонлар" Каракульского района Бухарской области.
В числе женщин, заслуги которых отмечены медалью "За верную службу", — Дилрабо Шокирова, начальник ОВД №4 Управления координации деятельности органов внутренних дел по Янгихаётскому району Ташкента, и Тохирахон Муйдинова, заведующая Народной приемной президента Узбекистана в Касансайском районе Наманганской области.
Среди награжденных медалью "Слава" — Венера Бекмуратова, учитель английского языка Президентской школы в Нукусе, и Бухалима Тожибоева, старшая медсестра дома-интерната "Саховат" для пожилых и лиц с инвалидностью Наманганской области.