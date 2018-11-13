Николайчук: Пакистан – важное звено в решении афганской проблемы

"Базы "Талибана", его почва — это пуштунские племена, которые не совсем понимают, что такое государственная граница… Они проживают и на территории Афганистана, и Пакистана", — подчеркнул Николайчук в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
Поэтому для улучшения отношений официального Афганского правительства и властей Пакистана необходимо, в первую очередь, добиться межплеменного консенсуса.
Узбекистан активно включился в миротворческий процесс в Афганистане, в том числе путем развития тесных экономический связей с этой страной. Кроме того, в ближайшее время может быть создана трехсторонняя комиссия с участием Узбекистана, Афганистана и Пакистана для реализации совместных инфраструктурных проектов в регионе. Об этой инициативе, в частности, говорил официальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматтула Иргашев во время недавней конференции в Брюсселе. Инициативу уже поддержал глава правительства Пакистана.