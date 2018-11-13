18:22 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Николайчук
© Sputnik / Алексей Тихомиров

Николайчук: Пакистан – важное звено в решении афганской проблемы

Радио
Получить короткую ссылку
46 0 0

Пакистан — это ключевая страна при любых переговорах по афганской проблеме и в вопросе восстановления Афганистана, рассказал Sputnik Узбекистан эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.

По словам эксперта, любые переговоры касательно проектов или восстановления инфраструктуры Афганистана неразрывно связаны с Пакистаном, который заинтересован в стабилизации обстановки, хотя и вынужден в силу исторических и политических причин поддерживать противостоящие официальному Кабулу силы.

"Базы "Талибана", его почва — это пуштунские племена, которые не совсем понимают, что такое государственная граница… Они проживают и на территории Афганистана, и Пакистана", — подчеркнул Николайчук в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Рукопожатие
CC0 / pixabay
Реализовать на троих: Узбекистан, Пакистан и Афганистан ждут общие проекты
Как подчеркнул эксперт, официальный Исламабад демонстративно поддерживает "Талибан" (организация признана в РФ и ряде других стран террористической. — Ред.), так как не хочет идти на конфликт с племенами.

Поэтому для улучшения отношений официального Афганского правительства и властей Пакистана необходимо, в первую очередь, добиться межплеменного консенсуса.

Узбекистан активно включился в миротворческий процесс в Афганистане, в том числе путем развития тесных экономический связей с этой страной. Кроме того, в ближайшее время может быть создана трехсторонняя комиссия с участием Узбекистана, Афганистана и Пакистана для реализации совместных инфраструктурных проектов в регионе. Об этой инициативе, в частности, говорил официальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматтула Иргашев во время недавней конференции в Брюсселе. Инициативу уже поддержал глава правительства Пакистана.

По теме

Николайчук: сегодня отношения между Россией и НАТО пробили дно
Теги:
переговоры, инфраструра, Афганистан, Пакистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мороз
    Зимние каникулы

    Из-за сильных морозов на востоке Казахстана отменены занятия в школах – столбики термометров опустились ниже отметки в минус 30 градусов.

  • У детей руки были в крови — как строили самые важные дороги Кыргызстана
    Эх, дороги

    Сто лет назад путь от Бишкека до Иссык-Куля не был увеселительной прогулкой. Как строили самые важные дороги Кыргызстана – читайте на Sputnik.

  • Заключённый, архивное фото
    Терроризм не пройдет!

    Спецслужбы в Таджикистане задержали группу из 12 человек по подозрению в подготовке терактов на военной базе России и в русской школе.

  • Пресс-конференция
    В центре внимания

    За предстоящими внеочередными парламентскими выборами в Армении будет наблюдать крупномасштабная миссия БДИПЧ/ОБСЕ.

  • Бюллетени для голосования
    Не оправдали доверия

    В Латвии требуют отменить компенсации для непереизбранных депутатов – под петицией подписались уже несколько тысяч человек.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис
    Все по-честному

    Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не видит оснований для забастовки учителей – система оплаты их труда справедлива.

  • Мороз
    Зимние каникулы

    Из-за сильных морозов на востоке Казахстана отменены занятия в школах – столбики термометров опустились ниже отметки в минус 30 градусов.

  • У детей руки были в крови — как строили самые важные дороги Кыргызстана
    Эх, дороги

    Сто лет назад путь от Бишкека до Иссык-Куля не был увеселительной прогулкой. Как строили самые важные дороги Кыргызстана – читайте на Sputnik.

  • Заключённый, архивное фото
    Терроризм не пройдет!

    Спецслужбы в Таджикистане задержали группу из 12 человек по подозрению в подготовке терактов на военной базе России и в русской школе.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
Во Владивостоке несколько парней прикинулись автобусом, чтобы пройти по Золотому мосту, который закрыт для движения пешеходов
Притворись автобусом: находчивые пешеходы во Владивостоке попали на видео
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054