Николайчук: Пакистан – важное звено в решении афганской проблемы

Пакистан — это ключевая страна при любых переговорах по афганской проблеме и в вопросе восстановления Афганистана, рассказал Sputnik Узбекистан эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.

По словам эксперта, любые переговоры касательно проектов или восстановления инфраструктуры Афганистана неразрывно связаны с Пакистаном, который заинтересован в стабилизации обстановки, хотя и вынужден в силу исторических и политических причин поддерживать противостоящие официальному Кабулу силы.

"Базы "Талибана", его почва — это пуштунские племена, которые не совсем понимают, что такое государственная граница… Они проживают и на территории Афганистана, и Пакистана", — подчеркнул Николайчук в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Как подчеркнул эксперт, официальный Исламабад демонстративно поддерживает "Талибан" (организация признана в РФ и ряде других стран террористической. — Ред.), так как не хочет идти на конфликт с племенами.

Поэтому для улучшения отношений официального Афганского правительства и властей Пакистана необходимо, в первую очередь, добиться межплеменного консенсуса.

Узбекистан активно включился в миротворческий процесс в Афганистане, в том числе путем развития тесных экономический связей с этой страной. Кроме того, в ближайшее время может быть создана трехсторонняя комиссия с участием Узбекистана, Афганистана и Пакистана для реализации совместных инфраструктурных проектов в регионе. Об этой инициативе, в частности, говорил официальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматтула Иргашев во время недавней конференции в Брюсселе. Инициативу уже поддержал глава правительства Пакистана.