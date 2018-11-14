Пантелеев: главное не потерять "Узбекистон хаво йуллари" в конкурентной борьбе

Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан прокомментировал перспективы и эффект от возможной реструктуризации НАК "Узбекские авиалинии".

"Все отлично понимают, что эта трансформация несет определенные риски, что кто-то в конкурентной борьбе не сможет продемонстрировать ожидаемого роста и эффективности. С подобными рисками столкнулись ряд европейских государств, которые потеряли своих авиаперевозчиков в конкурентной борьбе. Поэтому очень важно быть всегда бдительными", - отметил эксперт.

Пантелеев также высказал предположение, что если власти Узбекистана действительно пойдут на масштабную либерализацию рынка авиаперевозок, то это приведет к тому, что увеличится количество игроков, что, в свою очередь, вызовет снижение уровня цен.

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О том, как отразится на Национальной авиакомпании усиление конкуренции на международных линиях, связывающих Узбекистан с другими странами, и что сподвигнет новых игроков на рынке авиаперевозок работать наиболее эффективно, слушайте в интервью Sputnik Узбекистан.

Напомним, в Узбекистане может быть реструктурирована национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари". С таким предложением выступил Госкомитет по развитию туризма. Власти республики надеются, что данная инициатива позволит снизить уровень монополизации сферы и повысить качество управления в отрасли.

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