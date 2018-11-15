Кулишов: СНГ тщательно защищает границы и предупреждает угрозы

В кыргызстанском Токмаке 14 ноября прошло очередное заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ.

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В мероприятии приняли участие представители Армении, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана. Особенное беспокойство присутствующие выразили по поводу ситуации в Афганистане - во многих точках продолжаются военные действия.

Об итогах в эфире Sputnik Кыргызстан рассказал первый заместитель директора ФСБ России, руководитель Пограничной службы ФСБ генерал-полковник Владимир Кулишов.

"Встреча в этот раз прошла очень результативно. Мы подписали 27 соглашений, все государства-участники взяли на себя определенные обязательства. Уверен, что они будут выполнены. Что касается защиты границ, мы также заслушали детальные доклады наши коллег. Принимаем меры по угрозам приграничных территорий. Прежде всего сложилась хорошая практика по проведению совместных операций. Выявляется наибольшее количество нарушителей госграницы, оружия и наркотиков", - заявил Кулишов.

По его словам, важное место уделяется обмену информацией о научных достижениях и подготовке кадров, прежде всего руководящего звена. Проводится работа по улучшению деятельности погранвойск.

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