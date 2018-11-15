06:20 16 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Первый заместитель директора ФСБ России Владимир Кулишов
Sputnik / Таалайбек Ороскулов

Кулишов: СНГ тщательно защищает границы и предупреждает угрозы

Радио
Получить короткую ссылку
79 0 0

Первый заместитель руководителя ФСБ России высоко оценил итоги прошедшего в Кыргызстане заседания Совета командующих погранвойсками Содружества независимых государств.

В кыргызстанском Токмаке 14 ноября прошло очередное заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ. 

Командующий пограничными войсками СГБ Узбекистана генерал-майор Руслан Мирзаев
© Sputnik . Таалай Ороскулов
Мирзаев: сегодня на узбекско-кыргызской границе совсем другие отношения

В мероприятии приняли участие представители Армении, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана. Особенное беспокойство присутствующие выразили по поводу ситуации в Афганистане - во многих точках продолжаются военные действия.

Об итогах в эфире Sputnik Кыргызстан рассказал первый заместитель директора ФСБ России, руководитель Пограничной службы ФСБ генерал-полковник Владимир Кулишов.

"Встреча в этот раз прошла очень результативно. Мы подписали 27 соглашений, все государства-участники взяли на себя определенные обязательства. Уверен, что они будут выполнены. Что касается защиты границ, мы также заслушали детальные доклады наши коллег. Принимаем меры по угрозам приграничных территорий. Прежде всего сложилась хорошая практика по проведению совместных операций. Выявляется наибольшее количество нарушителей госграницы, оружия и наркотиков", - заявил Кулишов.

По его словам, важное место уделяется обмену информацией о научных достижениях и подготовке кадров, прежде всего руководящего звена. Проводится работа по улучшению деятельности погранвойск.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Кыргызстан, границы, СНГ



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Узбекистан глазами иностранца
От заводов до затонувших кораблей: как Узбекистан видят за рубежом
Сотрудники заповедника выпустили в лес спасшуюся от собак косулю
Чудесное спасение: в Сибири выпустили на волю спасшуюся от собак косулю
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054