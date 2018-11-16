Захарова: США сделают все, чтобы помешать строительству "Северного потока"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга назвала заявления послов и властей Соединенных Штатов Америки вмешательство в дела Евросоюза, а также прокомментировала позицию по "Северному потоку".
"Заявления, которые сделаны послами США в городе Солдленде и в Нидерландах в общем смысле сводятся к тому, что в Вашингтоне сделали все, чтобы препятствовать строительству газопровода "Северный поток - 2". В ход пошли уже прямые и неприкрытые угрозы, адресуются они европейским столицам. Дословно официальный представитель Вашингтон заявил, что США пойдут на все", - заявила Захарова.
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